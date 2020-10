Thu gom mỡ, da lợn thối bán cho nhà hàng, quán ăn

Quảng cáo

Ngày 3/10, Công an TP Biên Hòa cho biết đã tiến hành tạm giữ hơn 1.400kg mỡ, da heo bẩn từ cơ sở chế biến không phép đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 2/10, các trinh sát đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa phối hợp UBND phường Bình Đa và Trạm thú y TP Biên Hòa kiểm tra cơ sở thu gom mỡ động vật tại KP4, phường Bình Đa do ông Nguyễn Viết Vinh (35 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sơ chế khoảng 800kg mỡ động vật (da, mỡ heo), sản phẩm đã bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, tại cơ sở có 600kg sản phẩm đã được sơ chế đang được lưu trữ tại các tủ đông lạnh. Các sản phẩm từ động vật trên không có giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Viết Vinh khai nhận, hàng ngày đến các chợ đầu mối thu gom da và mỡ heo của các tiểu thương trên địa bàn TP Biên Hòa, sau đó về sơ chế phân loại mỡ và da. Phần mỡ heo được đưa đi bán cho các nhà hàng, quán ăn còn da heo thì cho các quán cơm, các cơ sở sản xuất nem, bì, chả trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đội Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ 1.400kg sản phẩm động vật để xử lý theo thẩm quyền.

Mạnh Thắng