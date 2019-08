Thủ tướng Australia quan ngại về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Thủ tướng Australia Scott Morrison và Phu nhân tại Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Như Ý)

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây trên biển Đông, nhất trí cùng hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, đàm phán sớm đạt được COC hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.