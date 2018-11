Thủ tướng: Đến trường học, bệnh viện, xin việc dân cũng phải phong bì

Sáng 23/11, tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tham nhũng vặt còn là vấn đề nhân dân rất kêu ca, gây phiền lòng người dân. Đây là thói xấu phải lên án, giám sát, có biện pháp kiên quyết để người dân yên tâm.

Là cử tri đầu tiên phát biểu, ông Trần Ngọc Thảo (phường Hồ Nam) cho rằng kỳ họp thứ 6 của Quốc hội đã đưa ra nhiều quyết sách mới, trong đó có Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), một dự luật mà nhân dân mong đợi, coi đó là "vũ khí tiêu diệt được cái xấu làm xói mòn niềm tin của nhân dân".

Ông Thảo bày tỏ vui mừng khi “đốm lửa xây dựng một Chính phủ kiến tạo được Thủ tướng thắp lên nay đã bùng lên thành ngọn lửa, truyền đi cả nước xuống tận các cơ quan, ban ngành, phường xã…”. Cử tri này bày tỏ mong muốn Thủ tướng mạnh tay hơn nữa trong việc lập lại trật tự kỷ cương, phép nước.

Cùng quan điểm, cử tri Lê Quý Hùng (phường Lam Sơn) nhìn nhận công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt nhiều kết quả, nhưng tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp như vấn đề tín dụng đen, cướp giật, tham nhũng vặt… và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm xử lý.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Mía (phường Cát Dài) góp ý, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế, có cơ chế chặt chẽ để thực hiện triệt để, chống tham nhũng, không để vụ sau to hơn vụ trước, đối với cán bộ công chức phải minh bạch tài sản và công khai để dân biết, giám sát.

Thủ tướng giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của cử tri (ảnh N.H)

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Thủ tướng khẳng định chủ trương xây dựng xã hội an toàn cho người dân còn tồn tại bất cập. “Chính phủ cũng như lực lượng công an, quân đội sẽ làm hết sức mình để người dân yên tâm hơn. Tôi đã ra Chỉ thị xử lý nghiêm các đối tượng, tổ chức xã hội đen ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hiện Bộ Công an đang điều tra, xử lý, khởi tố một số vụ”, Thủ tướng cho biết. Với tình trạng cướp giật, địa phương cùng với lực lượng chức năng cần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trấn áp tội phạm.

Cho biết sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc chống "tham nhũng vặt", Thủ tướng nêu rõ: “Tham nhũng lớn chúng ta đã nghiêm trị rất nhiều, nhiều cán bộ có liên quan đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật nhưng tham nhũng vặt còn là vấn đề nhân dân rất kêu ca. Tiền không phải quá nhiều nhưng gây phiền lòng người dân. Đây là thói xấu phải lên án, giám sát, có biện pháp kiên quyết để người dân yên tâm chứ không phải cứ đến bệnh viện, trường học, đi xin việc, rồi việc này việc khác phải đưa phong bì, phong bao”.

Khẳng định phải xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng với tinh thần là không có vùng cấm trong công tác này, Thủ tướng cho biết, trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải chọn người có đức, có tài, đi liền với phòng chống tham nhũng, công khai tài sản.

Văn Kiên