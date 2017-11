Thủ tướng: 'Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng'

Tường thuật trực tiếp Diễn biến nổi bật 4 phút trước Yêu cầu các cấp các ngành xử lý nghiêm tình trạng phá rừng Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về tình trạng chặt phá rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Khi đi thực tế tại địa phương tôi thấy rằng tình trạng phá rừng tự nhiên rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đã về báo cáo Ban Bí thư và Ban Bí thư đã ra chỉ thị số 13 để ngăn chặn thực trạng này. Chúng tôi đã thực hiện 3 hội nghị toàn quốc về việc này. Kết quả, số vụ phá rừng đã giảm xuống. Nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng. Chúng ta thấy chỉ tiêu năm nay được giao đã đạt kế hoạch. Chúng tôi yêu cầu các cấp các ngành xử lý nghiêm tình trạng phá rừng". 12 phút trước Cổ phần hóa DNNN còn góp phần chống tham nhũng, tiêu cực Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Thanh Hóa đặt vấn đề: "Chủ trương cổ phần hóa rất rõ ràng, nhưng quá trình thực hiện không bao giờ đạt được tiến độ kế hoạch, Thủ tướng có giải pháp gì khắc phục tình trạng này? Trả lời câu hỏi của đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng việc cổ phần hóa có tiến bộ. "Trước chúng ta có trên 12 nghìn DNNN, giờ chỉ còn mấy trăm. Nhưng đây vẫn là một tồn tại, cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Nguyên do nhiều bộ ngành chưa có sự quyết liệt, còn kéo dài, sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó, quy mô thị trường còn nhỏ nên hấp thụ còn hạn chế. "Phải tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, không cần nắm giữ những đơn vị không cần thiết nắm, xử lý nghiêm sai phạm thất thoát vốn nhà nước. Cổ phần hóa DNNN không chỉ là thu hút vốn, nguồn lực, mà còn góp phần chống tham nhũng, tiêu cực vì có cổ đông thì tăng giám sát”, Thủ tướng nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Sỹ Lợi về doanh nghiệp FDI, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp FDI trong bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam với nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh những tiến bộ, còn một số tồn tại, bất cập cần xử lý như: Một số doanh nghiệp FDI công nghệ còn thấp; còn có tình trạng chuyển giá, trốn thuế; một số doanh nghiệp vi phạm về một trường... Thủ tướng nhấn mạnh cần đổi mới trong thu hút, quản lý doanh nghiệp FDI, không thu hút đầu tư bằng bất cứ giá nào, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm; kết hợp giữa FDI với doanh nghiệp trong nước để hai chủ thể này cùng phát triển có lợi... 18 phút trước Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân về các vụ án tham nhũng "có bị chìm xuồng hay không", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng khái: "Tôi khẳng định rằng Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Vì vậy hệ thống hành pháp phối hợp với các hệ thống tư pháp để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và sẽ công khai trước Quốc hội các kết quả xử lý". 20 phút trước Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt câu hỏi: Qua hai ngày chất vấn các thành viên chính phủ, Thủ tướng có thấy hài lòng về điều hành kinh tế xã hội năm 2017 không? Thủ tướng thấy nỗi lo lớn nhất về đất nước trong thời điểm hiện nay như thế nào? Tại sao Việt Nam chưa phát triển đột phá so với tiềm năng?



Trả lời đại biểu Lê Thanh Vân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Kết quả hôm nay là bước thành công đầu tiên quan trọng, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Chất lượng tăng trưởng khá hơn, môi trường kinh doanh tốt hơn, đáng hoan nghênh, nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ, thiên tai liên tục xảy ra. Chúng ta chưa hài lòng trong điều hành phát triển đất nước”, Thủ tướng thẳng thắn, đồng thời nhấn mạnh, nếu có sự đồng lòng, kết quả sẽ tốt. Theo Thủ tướng, nỗi lo lớn nhất của đất nước trong thời điểm hiện tại là sự tụt hậu, diễn biến tham nhũng, diễn biến theo hướng suy thoái, sự sách nhiễu hành dân, quan liêu. "Vấn đề đặt ra là tiếp tục kiến tạo, liêm chính, đồng lòng phục vụ nhân dân, không còn để xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Cần tiếp tục giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực cũng như thể chế chính sách. 29 phút trước "Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, thay ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. "Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, thay ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 34 phút trước Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Tiến Lộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nội hàm của Chính phủ kiến tạo là chủ động, không để vào thế bị động, nhà nước không làm thay thị trường; kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi; nâng cao giáo dục, y tế phục vụ người dân; Chính phủ kiến tạo là Chính phủ hành động, nói đi đôi với làm, thay ngay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu. “Chính phủ kiến tạo có sự chủ động hơn, tạo môi trường thuận lợi hơn, tạo sự chủ động hơn, có sáng kiến nhiều hơn”, Thủ tướng phân tích. Về việc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Thủ tướng cho biết: "Bộ Chính trị đồng ý để chúng ta thảo luận về PPP 11. Việt Nam quyết tâm cùng các thành viên nỗ lực, triển khai thực hiện, đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết. Cấp Bộ trưởng đã ra tuyên bố chung để tiến tới được PPP 11 trong thời gian tới". 39 phút trước Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, gửi tới Thủ tướng hai câu hỏi, về thông điệp "Chính phủ kiến tạo có khác gì so với Chính phủ truyền thống", và việc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không có Mỹ. Đại biểu Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, gửi tới Thủ tướng hai câu hỏi, về thông điệp "Chính phủ kiến tạo có khác gì so với Chính phủ truyền thống", và việc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) không có Mỹ. 44 phút trước Thiếu giám sát, kiểm tra nên BOT có nhiều sai phạm Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) đặt câu hỏi: Xin thủ tướng cho biết, đánh giá của thủ tướng về chất lượng tăng trưởng hiện nay ra sao? Thứ hai, có nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về các dự án BOT. Xin thủ tướng cho biết đánh giá của thủ tướng về các dự án BOT? Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, chất lượng tăng trưởng đã cải thiện rõ. Trong cơ cấu kinh tế Việt Nam,tăng trưởng cơ cấu rất tích cực, giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp, dịch vụ. Điều đáng mừng nhất là năng suất lao động của Việt Nam tăng lên, cho thấy chất lượng tăng trưởng. Về vấn đề BOT giao thông, Thủ tướng cho rằng các dự án BOT cho thấy tầm quan trọng của xã hội hóa nguồn lực: "Chúng ta đã có hạ tầng tốt, phát triển vượt bậc, đã xã hội hóa BOT 200 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng qua giám sát, kiểm toán cũng chỉ ra rằng việc triển khai BOT còn nhiều bất cập, quy hoạch BOT chưa làm tốt, triển khai ồ ạt, có tuyến đường gây bức xúc dư luận, số trạm, giá phí, khoảng cách trạm, rồi chính sách về BOT còn nhiều bất cập. Đặc biệt chúng ta thiếu giám sát kiểm tra nên có nhiều sai phạm. Tới đây, chúng ta đang có sự giám sát kiểm tra quyết liệt. Chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, để hệ thống pháp luật về BOT, PPP tốt hơn, có cơ chế rõ hơn, kiểm soát được giá phí, đấu thầu công khai rộng rãi dự án, giảm chi phí cho xã hội…" 55 phút trước “Nói không với việc đưa hối lộ” Tiếp tục trả lời câu hỏi của đại biểu Tổ Văn Tám về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho biết: "Chúng ta vui mừng thấy, năm nay thành lập mới 125 nghìn doanh nghiệp, trong đó đa phần doanh nghiệp hoạt động tốt. Chủ trương của chính phủ là tiếp tục giảm chi phí, lệ phí, tránh kiểm tra chồng chéo. Tôi đề nghị các doanh nghiệp tư nhân nói không với hối lộ cấp chính quyền. Tôi yêu cầu cấp chính quyền tạo ra môi trường tốt để tư nhân phát triển.", Thủ tướng kêu gọi. 58 phút trước "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" Là người chất vấn đầu tiên, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu sự chênh lệch giàu nghèo, phân hoá xã hội ngày càng lớn. "Quan điểm của Thủ tướng và các giải pháp khắc phục", ông Tám đặt vấn đề.



Vị đại biểu này cũng nêu vai trò rất lớn của kinh tế tư nhân và đề nghị Thủ tướng cho biết những giải pháp để phát triển thành phần kinh tế này. Trả lời câu hỏi của đại biểu Tám, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn câu Bác Hồ thường nói "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". "Chúng ta luôn phấn đấu cho mục tiêu xã hội công bằng, văn minh, và thực tế đã đạt được những kết quả quan trọng, cái đói, cái thiếu giảm đi rất nhiều. Tuy vậy, cái đói, cái nghèo người dân ở vùng khó khăn còn xảy ra. Thu nhập còn khoảng cách giữa nông thôn, thành thị. Việc phân phối của cải hợp lý là chủ trương và phải làm liên tục.

Muốn giải quyết việc này, phải làm nhiều việc, trước hết về kinh tế phải đẩy mạnh ổn định tái cơ cấu kinh tế, tăng năng suất chất lượng hiệu quả, mang lại cái lợi cho toàn xã hội nhiều hơn. Chúng ta cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, đã cưu mang hỗ trợ trực tiếp cho người dân các vùng thiên tai. Với tinh thần giảm khoảng cách giàu nghèo, chúng ta phải quan tâm mạnh mẽ hơn, dành nguồn lực nhiều hơn cho các vùng, nhất là các vùng còn khó khăn chưa có điện, đường, trạm xã…”, Thủ tướng bày tỏ. 64 phút trước Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 47 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

66 phút trước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu trả lời trực tiếp các chất vấn đại biểu Quốc hội. 68 phút trước Cũng trên phương diện đối ngoại và hội nhập quốc tế, theo Thủ tướng, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các Hiệp định FTA chưa đạt kết quả như mong muốn, lợi ích thu được chưa tương xứng với tiềm năng. Năng lực cạnh tranh chưa đủ mạnh, trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn thấp, nguy cơ “thua ngay trên sân nhà” là có thể xảy ra. Các ngành có lợi thế cạnh tranh, nhất là nông nghiệp, tiếp tục gặp khó khăn trước những rào cản thương mại, phải đối mặt nhiều hơn với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ. Việc tham gia và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế vẫn còn bất cập, thiếu đội ngũ chuyên gia, luật sư có khả năng tham gia tranh tụng quốc tế. Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội về đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia; chủ động có những giải pháp phù hợp, kịp thời, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982… 69 phút trước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP 72 phút trước Về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Thủ tướng cho hay, sau 30 năm đổi mới và 10 năm trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nước ta đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu; mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các nước, thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các hoạt động đối ngoại được chủ động triển khai; tổ chức thành công các chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia, khai thác hiệu quả các khuôn khổ đa phương. Đặc biệt, ta đã đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà Năm APEC 2017, tổ chức chu đáo các hoạt động theo chương trình đề ra và đón Nguyên thủ một số quốc gia thăm cấp Nhà nước, đạt nhiều kết quả hợp tác chiến lược quan trọng. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 31 vừa diễn ra ở Phi-líp-pin, ta đã chủ động, tích cực đóng góp và đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Qua đó, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, mến khách, nâng cao uy tín và vị thế của ta trên trường quốc tế. 74 phút trước Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Ban hành 14 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tiến tới sử dụng mã số định danh cá nhân điện tử, bỏ sổ hộ khẩu giấy; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với trên 700 thủ tục hành chính. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các bộ ngành, địa phương. Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại các Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của các bộ, ngành, địa phương được vận hành khá hiệu quả, riêng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận trên 4.600 phản ánh, kiến nghị của người dân và gần 1.100 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. 76 phút trước Về phòng chống thiên tai, Thủ tướng cho biết, sau 13 cơn bão, năm 2017 đã có 363 người chết và mất tích do thiên tai. Bất thường của bão gió năm nay là kèm mưa lớn, gây hậu quả lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng. Bão đổ bộ vào những địa phương trước nay không hề bị bão bao giờ. Mưa bão, lũ lụt đã khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng; hàng trăm nghìn hec-ta lúa, hoa màu và hàng chục nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hàng nghìn tàu thuyền bị chìm và hư hỏng; ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.



Những diễn biến phức tạp đó cho thấy công tác phòng chống thiên tai, ứng phó phó biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều hạn chế. Khả năng dự báo, năng lực ứng phó chưa đáp ứng yêu cầu. Việc điều hành liên hồ chứa còn bất cập. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo chặt chẽ hơn, tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, tăng cường đầu tư trạm quan trắc khí tượng thủy văn tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao. Củng cố, nâng cấp đê sông, đê biển, hồ đập, trước mắt tập trung khắc phục các sự cố trong đợt mưa lũ vừa qua… 81 phút trước Tại kỳ họp này, có 76 phiếu chất vấn đến các thành viên Chính phủ, trong đó có 6 phiếu chất vấn Thủ tướng Chính phủ.

83 phút trước Báo cáo giải trình trước khi trực tiếp trả lời các chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, cho hay xuất khẩu tháng 10 đạt 20,29 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 10 tháng đạt 174,5 tỷ USD, tăng 21,3%; xuất siêu 2,56 tỷ USD.



Đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân tiếp tục khởi sắc; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 14,2 tỷ USD, tăng 11,8%; có trên 105 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 43,8% về vốn đăng ký và gần 23 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại.



Ngân hàng Thế giới vừa công bố xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. 85 phút trước Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội khoá 14. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên đăng đàn của Thủ tướng diễn ra từ 14h đến 16h45 hôm nay.



Trước đó, lần lượt 3 thành viên Chính phủ phụ trách các ngành Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thông tin và truyền thông đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 85 phút trước

Nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng lúc đó được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét là thẳng thắn, làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, cá nhân Thủ tướng trong việc kế thừa và tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương để tạo ra sự chuyển biến.

