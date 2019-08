Thủ tướng kiểm tra công trình, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2019. Theo đó, từ ngày 15/6-14/8, đơn vị đã triển khai kế hoạch tu bổ định kỳ. Đây là năm thứ 2 việc tu bổ được triển khai vào mùa Hè (trước kia vào mùa Thu). Từ kết quả năm 2018 và 2019, Ban Quản lý Lăng cho rằng, thời gian tu bổ hằng năm vào thời gian trên là hợp lý, khoa học, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, không ảnh hưởng đến việc tổ chức các buổi lễ viếng cấp Nhà nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, đáp ứng nhu cầu vào Lăng viếng Bác, tham quan Thủ đô của nhân dân vào thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi trong năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp khoảng 1,2 triệu lượt người, phối hợp phục vụ nước uống, bánh mỳ miễn phí cho đồng bào trong nước, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4, 1/5, 19/5 với hơn 42,5 nghìn suất.

Theo Ban Quản lý Lăng, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Khu Di tích K9.

Ban Quản lý Lăng nêu một số kiến nghị với Thủ tướng như chỉ đạo các bộ, ngành, TP. Hà Nội nghiên cứu, xây dựng một bãi đỗ xe ngầm trong khu vực Cụm Di tích Lịch sử-Văn hóa Ba Đình để phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác, tham quan khu vực.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao việc điều chỉnh thời gian tu bổ (những năm trước, tiến hành vào mùa Thu, mùa có thời tiết đẹp nhất, thuận lợi cho người dân đến thăm viếng, nhất là khi học sinh vào năm học mới). Sau 2 tháng khẩn trương triển khai công tác tu bổ, Ban Quản lý Lăng đã hoàn thành thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, kỹ thuật. Cảnh quan kiến trúc, môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân và du khách đến thăm viếng.

Đã thành lập Hội đồng khoa học y tế cấp Nhà nước kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng đã kết luận: Trạng thái thi hài Bác đang được giữ gìn rất tốt.

Ban Quản lý Lăng đã tổ chức các hội thảo khoa học tổng kết về các nhiệm vụ y tế, kỹ thuật, an ninh, nghi lễ. Công tác bảo đảm an ninh nghi lễ, an ninh khu vực, đón tiếp khách đến viếng, dâng hương tưởng niệm Bác được tổ chức chu đáo, phục vụ tận tình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh như tổ chức hội nghị tổng kết 50 năm gìn giữ thi hài Bác, phối hợp tổ chức tốt một số hoạt động ở Quảng trường Ba Đình như tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật vào ngày 1/9/2019… Thủ tướng lưu ý, đây là đợt tuyên truyền quan trọng, cần phối hợp với bộ, ngành liên quan để nâng tầm sự kiện.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

“Mục tiêu chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt ra đối với Ban Quản lý Lăng là tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thủ tướng nói. “Tôi đề nghị các đồng chí cần tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao để bảo đảm thực hiện tốt nhất mục tiêu này”.

Ban Quản lý cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiệm vụ y tế để ngày càng chủ động hơn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Tiếp tục làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy tốt nhất ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu di tích K9 trong thời gian tới.

Trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn, không được để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, khủng bố, tụ tập đông người trái phép.

Đối với các kiến nghị cụ thể của Ban Quản lý Lăng, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ; đề nghị TP. Hà Nội quan tâm xử lý, thúc đẩy.

Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện cần thiết sau thời gian tu bổ, Thủ tướng đồng ý từ ngày 15/8, tiếp tục mở cửa Lăng đón tiếp phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

baochinhphu.vn