Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan cùng gieo mầm xanh của sự sống'

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết: Hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, tỉnh Phú Yên đã triển khai xây dựng đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của đề án là trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, tỉnh sẽ trồng 15 triệu cây xanh, gồm 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn.

Ngoài ra các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trồng khoảng 6.000 cây rừng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên xanh hơn, đáng sống hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết tỉnh này sẽ trồng 15 triệu cây xanh từ năm 2021 - 2025. Ảnh: Công Hoan

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, như Bác Hồ từng chỉ rõ: “Việc này tuy ít tốn kém mà lợi ích nhiều”. Dù bộn bề công việc, Bác Hồ vẫn phát động Tết trồng cây, vì một Việt Nam xanh tươi hơn, Việt Nam xanh là thông điệp chính của chương trình 1 tỷ cây xanh. Thực hiện tốt chương trình này chính là thiết thực hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thủ tướng, cuộc sống của người dân không chỉ là về kinh tế, các chỉ số GDP mà một minh chứng quan trọng điều này là câu chuyện của Singapore, với chiến lược thành phố trong tự nhiên hiện nay của họ. Trên tinh thần ấy, Thủ tướng Chính phủ chính thức chọn thông điệp cho chương trình là “Vì một Việt Nam xanh”. “Tập thể Chính phủ và tôi tin tưởng Phú Yên sẽ là một trong những địa phương dẫn đầu, triển khai chương trình này một cách tích cực nhất; cùng một trăm triệu người dân Việt Nam và toàn hệ thống chính trị thực hiện chương trình này”, Thủ tướng nêu rõ.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng đặc biệt biểu dương quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong triển khai đề án 15 triệu cây xanh, khuyến khích các gia đình trồng và bảo vệ cây xanh. Thủ tướng cũng đánh giá cao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với tỉnh đầu tiên là Bến Tre, sau đó là tỉnh Phú Yên và một số địa phương khác trong việc triển khai sáng kiến của Thủ tướng với nguồn kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Thủ tướng đánh giá cao các đơn vị đã tham gia ủng hộ, tài trợ cho chương trình trồng cây xanh tại các địa phương. Thủ tướng mong muốn mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, tổ chức hãy “xắn tay áo” theo khả năng của mình để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Thủ tướng tặng cây bàng vuông cho nhân dân tỉnh Phú Yên. Ảnh: Công Hoan

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự sự kiện lớn ngay trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu 2021 tại vùng đất “hoa vàng, cỏ xanh” Phú Yên tươi đẹp. Ông Phạm Đại Dương nêu rõ: Thực hiện đường lối của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi tổ chức Tết trồng cây của Bác Hồ, tỉnh Phú Yên đã luôn quan tâm phát động, tổ chức phong trào trồng cây nói riêng và các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái nói chung. Phú Yên xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của địa phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, chăm lo cho môi trường sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Thủ tướng trồng cây bàng vuông tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà. Ảnh Công Hoan

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Các huyện Tuy An, Sơn Hòa tổ chức trồng cây đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân (huyện Tuy An) - nơi sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (huyện Sơn Hòa). Các huyện, thị xã còn lại của Phú Yên cũng sẽ đồng loạt ra quân trồng cây sau lễ phát động này.

