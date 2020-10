Sáng 8/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.



Chủ trì họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2020, tại Hội trường Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và chỉ đạo Đại hội.

Vẫn theo ông Tô Ân Xô, có 350 đại biểu được triệu tập dự Đại hội, trong đó có 26 đại biểu đương nhiên và 324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Lê Dương

“Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo; các Tiểu ban Đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định, thời gian và chất lượng; đến nay cơ bản đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra” – ông Tô Ân Xô thông tin.

Thông tin thêm về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an cho hay: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an Trung ương xác định những phương hướng lớn là: Nâng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đồng thời, Đại hội cũng đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Dương Lê