Thủ tướng nhất trí chủ trương xây dựng cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã nêu kiến nghị, đề xuất đầu tiên với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là xin chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối Cao Bằng với Lạng Sơn (tuyến Trà Lĩnh – Đồng Đăng) dài khoảng 115 km. Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí chủ trương đầu tư dự án này, coi đây là một đột phá giúp Cao Bằng tiến lên. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, cần tổ chức hội nghị bàn sâu hơn về dự án này như về hướng tuyến, cơ cấu nguồn vốn.

“Hướng phát triển của Cao Bằng là gì? Phải làm như thế nào?”, Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng, Cao Bằng cần tập trung vào một số hướng quan trọng, đó là dịch vụ, du lịch; kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp chế biến sâu và ứng dụng công nghệ cao; kinh tế cửa khẩu.

Muốn giải quyết các vấn đề trên, Cao Bằng cần tập trung hoàn thiện quy hoạch với tầm nhìn xa, không mâu thuẫn, cản trở lẫn nhau trong phát triển như giữa du lịch với công nghiệp chế biến. Giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tỉnh cần có các giải pháp thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, thay đổi tư duy kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ trong phát triển; phát động khởi nghiệp, vươn lên trong nhân dân. Coi đồng bào dân tộc anh em là lực lượng phát triển chứ không chỉ nhìn khía cạnh là đối tượng chính sách.

Kiên quyết đẩy lùi tư duy tiểu nông, làm ăn theo quán tính, tập quán cũ, ngại làm lớn, sợ rủi ro. Phải cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. “Cao Bằng hay các tỉnh miền núi của chúng ta nói chung không được đứng ngoài lề các xu hướng toàn cầu hóa và cách mạng 4.0”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp đến thăm Cao Bằng, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên bà Lục Thị Đôn, lão thành cách mạng và ông Nông Hồng Quảng, thương binh nặng tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

P.V