Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng tặng Cục An ninh điều tra

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Cục An ninh điều tra (ANĐT) và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra Bộ Công an (31/12/1951-31/12/2021).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự buổi lễ.

Diễn văn kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng ANĐT và tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 do Trung tướng Lý Anh Dũng, Cục trưởng Cục ANĐT Bộ Công an trình bày, nêu rõ: Tổ chức tiền thân của Cục ANĐT với tên gọi là Phòng Chấp pháp, được thành lập ngày 31/12/1951 thuộc Ty Bảo vệ chính trị, Nha Công an Trung ương.

Trải qua nhiều giai đoạn với các mô hình, đến tháng 6/1981, Cục Chấp pháp tách thành hai bộ phận gồm Cục ANĐT thuộc Tổng cục An ninh và Cục Cảnh sát điều tra thuộc Tổng cục Cảnh sát. Từ đây, tên gọi Cục ANĐT chính thức ra đời. Năm 1996, lãnh đạo Bộ Công an xác định ngày 31/12/1951 là Ngày truyền thống lực lượng ANĐT. Mốc son này đã trở thành điểm nhấn của lực lượng, gắn với một chặng đường đầy ắp những chiến công, những hy sinh trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù ở mỗi giai đoạn cách mạng tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, nhưng Cục ANĐT, Bộ Công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

“Các đồng chí luôn khẳng định vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong điều tra, xử lý các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển đất nước ta”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong suốt hơn ba thập kỷ đổi mới, hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, Cục ANĐT được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy cơ quan Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao điều tra nhiều vụ án kinh tế tham nhũng, buôn lậu nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả điều tra, xử lý nhiều vụ án, nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội, buộc các đối tượng phải tâm phục khẩu phục, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. “Các đồng chí đã phát hiện, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, quản lý cán bộ”, Thủ tướng nói, biểu dương những nỗ lực những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo cán bộ Cục ANĐT, những chiến sĩ với “tinh thần thép” và bản lĩnh của người công an nhân dân đã đạt được và những đóng góp to lớn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiến pháp 2013 đã quy định về quyền lực Nhà nước ta là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để tuân thủ nguyên tắc hiến định này, Cơ quan ANĐT cần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan ở trong và ngoài ngành công an, nhất là các cơ quan tố tụng Trung ương và địa phương. Mối quan hệ này sẽ giúp cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan an ninh điều tra

Thủ tướng nêu rõ, cần triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong xây dựng lực lượng an ninh, điều tra về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ.

Nhận thức sâu sắc mục đích cao nhất của hoạt động điều tra an ninh không chỉ là ngăn chặn, làm rõ tội phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật mà còn phục vụ tốt trên lĩnh vực đối nội, đối ngoại của đất nước. Lực lượng ANĐT cần nhanh nhạy nắm bắt các tư tưởng, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể để từ đó áp dụng linh hoạt các quy định pháp luật trong hoạt động điều tra, có như vậy, công tác điều tra, xử lý tội phạm vừa bảo đảm các yêu cầu chính trị, đối ngoại của đất nước, vừa đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công cho các cá nhân, tập thể xuất sắc của Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục ANĐT không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND", có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có năng lực, khả năng vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào thực hiện công tác.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục ANĐT, Bộ Công an.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 3 tập thể, 6 cá nhân thuộc Cục ANĐT, Bộ Công an.

Theo Báo Chính phủ