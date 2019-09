Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh vùng mưa lũ

Ngày 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Thư gửi đồng bào, chiến sĩ và các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng phòng, chống thiên tai đã vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại hiểm nguy, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và đặc biệt cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, thiên tai có thể còn phức tạp, khó lường, vì thế cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các lực lượng phòng, chống thiên tai và toàn thể nhân dân tiếp tục chủ động làm tốt hơn nữa công tác ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, trong đó cần tập trung kiểm soát rủi ro thiên tai. Thủ tướng đề nghị bảo đảm an toàn cho các cháu học sinh, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ, chia cắt, không để người dân bị thiếu lương thực, thuốc men, đói, rét, tổ chức vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng ngay sau khi lũ rút. Văn Kiên