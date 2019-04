Thủ tướng yêu cầu có giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 26/4, Thủ tướng có công điện yêu cầu các Bộ NN&PTNT, Công an, Quốc phòng, KH&ĐT, Tài Chính, TT&TT và các tỉnh thành trên cả nước có giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo công điện, hiện nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Những ngày gần đây cháy rừng đã xảy ra tại một số địa phương: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu... gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường và ảnh hướng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa.

Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Cùng đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; luôn chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có cháy rừng lớn xảy ra.

Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ NN&PTNT khẩn trương tổng hợp yêu cầu hỗ trợ cấp bách kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 của Bộ NN&PTNT và các địa phương, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Theo thông tin cảnh báo Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTTN) trong ngày 26/4, nhiều địa phương được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm): Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yêu Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng.

Trong khi đó, về tình hình nắng nóng, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Tây Bắc, Trung bộ và Nam bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 34-36 độ C, một số nơi ở Tây Bắc có nắng nóng gay gắt như: Mường La (Sơn La) 39,2 độ C, Sông Mã (Sơn La) 37,5 độ C, Yên Châu (Sơn La) 37,6 độ C.

Theo dự báo, ngày mai (27/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc, vùng núi bắc và trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.