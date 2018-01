Thua bài, nam thanh niên đốt nhà chung cư... lấy hên

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 1/1/2018, một nam thanh niên có biểu hiện say rượu đã mua xăng tưới vào góc nhà chung cư Tân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TPĐà Nẵng) và châm lửa đốt.

Clip về vụ việc nam thanh niên say rượu đốt chung cư được chia sẻ trên facebook

Rất may, người dân phát hiện vụ việc và nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Công an phường và công an quận cũng có mặt để khống chế và áp giải thanh niên này về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Rất may, ngọn lửa nhỏ nên nhanh chóng được lực lượng cứu hỏa khống chế.

Đại diện công an quận Sơn Trà cho biết đối tượng say rượu và không kiểm soát được hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai vì đầu năm đánh bài thua liên tục, cho rằng mình "đen quá" nên "đã đốt góc nhà chung cư để lấy hên".

Giang Thanh