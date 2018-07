Thừa Thiên - Huế: Ô tô tải trôi dốc đè chết người

Sáng 5/7, trên tuyến Tỉnh lộ 14C qua địa bàn thôn 1 xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 90T-7126, do tài xế Nguyễn Bá Thanh (sinh năm 1986, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy theo hướng từ xã Hương Lộc về thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông). Đến địa điểm nói trên, xe ô tô lên dốc thì bất ngờ bị trượt, trôi về phía sau và va chạm với xe gắn máy BKS 75M1-049.93, do chị Hoàng Thị Vân (sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Hương Lộc) điều khiển. Hậu quả, chị Vân bị ô tô tải lùi về phía sau đè chết ngay tại chỗ, xe gắn máy hư hỏng nặng.

Ngay sau tai nạn, Công an huyện Nam Đông và Công an xã Hương Lộc có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông, nơi có nhiều công trình xây dựng giao thông, chỉ trong vòng 5 ngày lại đây, làm 2 người tử vong.

Ngọc Văn