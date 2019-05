Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn; điển hình là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định, thành phố Hà Nội trong tháng 4/2019 đều do lái xe ô tô đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong nhân dân.

Để ngăn chặn tai nạn giao thông (TNGT) do uống rượu, bia, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn.

Thủ tướng cũng yêu cầu ra quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội, du lịch tại từng địa phương; cương quyết xử lý, trấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ; bảo đảm các điều kiện trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy…

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" với sự tham gia của đông đảo các lực lượng và người dân tại khu vực Hồ Gươm.

Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe"; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các kế hoạch của địa phương về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, ngày 9/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hiệp hội các doanh nghiệp Rượu châu Á Thái Bình Dương (APIWSA) và Diễn đàn Uống có trách nhiệm Việt Nam (VARD) đã tổ chức Lễ công bố và ký kết Chương trình hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động “Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019”.

Chương trình được xây dựng nhằm cải thiện tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại Việt Nam với sự phối hợp tích cực của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp đồ uống có cồn; góp phần đảm bảo tính hiệu quả, tính bền vững và hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa của Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chương trình hợp tác thực hiện chuỗi hoạt động “Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019”



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ các doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm thực hiện thành công các giải pháp của Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ông Jonathan Chew, Phó Giám đốc Đối ngoại, Bền vững và Trách nhiệm xã hội của Công ty Pernod cho biết, đây là năm thứ 3 tiếp nối của Chương trình hợp tác giữa các bên.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực sáng tạo và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục thay đổi hành vi, thực thi nghiêm ngặt các quy định pháp luật và xây dựng khung pháp lý toàn diện, góp phần đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu tác hại của những hành vi lạm dụng đồ uống có cồn”, ông Jonathan Chew nói.

Luân Dũng