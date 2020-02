Thực hư thông tin xe khách chạy Việt Trì-Cửa Lò chở người nhiễm Covid-19?

Quảng cáo

Theo báo cáo của Sở Y tế, vào khoảng 7h45 ngày 13/2, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin về việc báo cáo hiện tượng nghi lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona trên xe ô tô khách chạy tuyến Bến xe Cửa Lò, Nghệ An - Bến xe Việt Trì, Phú Thọ.

Cụ thể, ngày 1/2 trên xe ô tô biển số 29B-203.91 (thuộc Công ty TNHH VTHK Vinh Chung hoạt động trên tuyến vận tải hành khách bến xe Cửa Lò, Nghệ An - bến xe Việt Trì, Phú Thọ) đã đón một hành khách từ Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Đến trưa 12/2, chủ xe nhận được thông báo của cơ quan y tế Vĩnh Phúc, hành khách trên đã bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (do đã tiếp xúc với người nhà bị nhiễm bệnh) và yêu cầu chủ xe đưa xe về Nghệ An để cách ly khử trùng. Từ ngày 1/2 đến ngày 12/2, xe ô tô trên vẫn hoạt động liên tục 1 chuyến/ngày tuyến Việt Trì-Cửa Lò.

Ban Quản lý bến xe khách tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Phú Thọ là không đúng sự thật, cụ thể: Trên chuyến xe 29B-203.91 ngày 1/2 từ Việt Trì vào Cửa Lò không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 2 lái xe và 2 phụ xe trên ô tô khách 29B-203.91 tới nay không có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Đến ngày 13/2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng có kết quả trả lời hành khách trên chuyến xe này âm tính với Covid-19. Từ nhận định đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì giải thích, tư vấn cho 19 người liên quan để chấm dứt việc cách ly tại nơi cư trú, bắt đầu từ 17h00 ngày 14/2/2020.

Trước đó, chiều 14/2, trao đổi qua điện thoại, tài xế Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, trú huyện Như Xuân, Thanh Hóa) cho biết: “Tôi là người lái xe BKS 29B-203.91 và hiện sức khỏe bình thường. Vì xe khách BKS 29B-203.91 đang tạm đình chỉ nên tôi đang lái xe khác từ Hà Nội về Nghệ An đây. Tôi hoàn toàn hợp tác nếu ngành y tế muốn lấy mẫu xét nghiệm”.

Quang Lộc