Thưởng 300 triệu đồng cho lực lượng phá 2 chuyên án ma túy 'khủng'

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích đánh án của các lực lượng. “Để có được thành công của chuyên án, các lực lượng đã mất nhiều thời gian điều tra, thể hiện quyết tâm trong nghiệp vụ và chỉ đạo thông suốt của các lực lượng, địa phương”, ông Đặng Quốc Khánh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian vừa qua, các vụ án ma túy lớn được phá thành công trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng các đối tượng bắt giữ chủ yếu là người ngoài tỉnh hoặc các nước khác. “Thời gian gần đây, một số vụ án ma túy mà các đối tượng tham gia là người địa phương của Hà Tĩnh. Đề nghị các lực lượng Công an, Biên phòng, các địa phương…phải điều tra làm rõ các đối tượng để đưa ra xử lý nghiêm minh”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phần thưởng 300 triệu đồng cùng nhiều bằng khen được trao kịp thời cho các lực lượng tham gia phá án.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 15/2, ôtô bán tải không có BKS cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát ở tỉnh Gia Lai được yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy xe bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Hai nghi can Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) không đầu hàng mà chốt chặt cửa, cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Sau gần 4 giờ cảnh sát vận động, hai nghi can mới bỏ lại vũ khí ra đầu hàng.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng tang vật là hơn 9kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, nhiều loại vũ khí nóng như lựu đạn, súng…

Khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, QL 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tôị phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an, Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vang Chue Yang Bria Chear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đi trên xe du lịch 9 chổ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Kiểm tra tại hiện tường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilong, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Minh Thùy