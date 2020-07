Thương tâm mẹ con đuối nước trên sông Lam trong đêm

Quảng cáo

Theo đó, vào khoảng 21h (ngày 21/7), Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 3 người đuối nước tại khu vực cầu Yên Xuân, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An). Ngay lập tức, 1 xe chở phương tiện, 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy, 2 xuồng cao su cùng 20 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Cảnh sát triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân.

Từ 1h đến 3h30p (ngày 22/7), thi thể của 3 nạn nhân lần lượt được tìm thấy. Danh tính các nạn nhân được xác định là Chị V.T.H, (SN 1977); Cháu T.L.H, (SN 2012 - con trai chị H.); Cháu V.C.P, (SN 2013 - cháu của chị H.) cùng trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hiện, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 14/7 anh P.C.T. (33 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) ra sông Lam đoạn qua xã Hưng Hòa, TP Vinh tắm và không may bị đuối nước.

Cảnh Huệ