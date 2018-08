Thường vụ Quốc hội chất vấn về phòng chống tội phạm

Trong buổi sáng, sẽ chất vấn nhóm vấn đề: Việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Cùng tham gia giải trình có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các Bộ KH&ĐT; Tài chính; GD&ĐT; Y tế…

Chiều cùng ngày, thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn: Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Cùng tham gia giải trình có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước…

Luân Dũng