Thường vụ Quốc hội 'chốt' gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo đề xuất của Chính phủ

Ngày 8/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp để xem xem xét, cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ.

Dự kiến, trong tuần này, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua gói ngân sách hỗ trợ an sinh xã hội đối với doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng mất việc làm do dịch COVID-19. Lý do: trong số các đối tượng dự kiến được nhận hỗ trợ có nhiều nhóm không được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước.