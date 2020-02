Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết sáp nhập huyện, xã tại 6 tỉnh, thành phố

Cụ thể, tại Nghị quyết số 892, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn.

Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 893 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ninh Kiều trên cơ sở nhập toàn bộ 0,34 km2 diện tích tự nhiên, 6.464 người của phường An Hội và toàn bộ 0,47 km2 diện tích tự nhiên, 10.257 người của phường An Lạc vào phường Tân An. Sau khi nhập, phường Tân An có 1,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.924 người.

Tại Khánh Hòa, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 894, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh. Địa phương này sẽ thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km2 diện tích tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc. Sau khi thành lập, xã Bình Lộc có 13,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.118 người.

Theo Nghị quyết số 895 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng, huyện Phúc Thọ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 896, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai theo hướng: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai. Đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bảo Yên, huyện Văn Bàn, huyện Si Ma Cai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 152 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 127 xã, 16 phường và 9 thị trấn.

Tại Cao Bằng, theo Nghị quyết số 897, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập huyện Quảng Hoà trên cơ sở nhập toàn bộ 219,63 km2 diện tích tự nhiên, 20.257 người của huyện Trà Lĩnh sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào huyện Trùng Khánh. Đồng thời đổi tên thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh thành thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; giải thể Tòa án nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Các Nghị quyết được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ 1/3/2020.

Luân Dũng