Thủy điện Hòa Bình, Sơn La mở cửa xả lũ trong sáng nay

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên): 216mm, Nậm Giàng (Lai Châu): 230mm, Tà Tổng (Lai Châu): 195mm, Vàng Pó (Lai Châu): 192mm, Bắc Quang (Hà Giang): 157mm. Dự báo khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to trong các ngày tới. Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết các hồ chứa phía Trung Quốc.Diễn biến lưu lượng nước về các hồ: Hồ Tuyên Quang: Lưu lượng về hồ bắt đầu tăng từ 730 m3/s (lúc 7h ngày 1/8) lên 1.694 m3/s (lúc 11h/04/8). Theo dự báo, lưu lượng về hồ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 108,14m (lúc 19h ngày 4/8) vượt mực nước cho phép là 2,94m.Hồ Lai Châu: Lưu lượng về hồ liên tục tăng từ 1.594 m3/s (lúc 9h/01/8) lên 5.254 m3/s (lúc 19h ngày 4/8), dự báo lưu lượng về hồ tiếp tục tăng. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 294,91m ( lúc 19h ngày 4/8) dưới mực nước cho phép 0,09m.Hồ Sơn La: Lưu lượng về hồ liên tục tăng nhanh từ 2.390 m3/s (lúc 7h ngày 1/8) lên 12.536 m3/s (lúc 14h ngày 4/8), dự báo lưu lượng về hồ tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện mực nước thượng lưu hồ là 200,22m (lúc 19h ngày 4/8) vượt mực nước cho phép 2,92m.Hồ Hòa Bình: Mực nước hồ đang duy trì ở mức cao, mực nước thượng lưu hồ lúc 19h ngày 4/8 là 106,04 vượt mực nước cho phép 5,04m. Dự báo lưu lượng về hồ sẽ tăng nhanh trong những ngày tiếp theo.Mực nước lũ hạ du các hệ thống sông Đà, sông Hồng và sông Lô: Hiện mực nước các sông hạ lưu hồ Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức thấp. Mực nước sông Đà tại Hòa Bình lúc 19h ngày 4/8: 13,25m (dưới BĐ 1: 7,74m); mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 19h ngày 4/8: 3,88m (dưới BĐ 1: 5,62m); mực nước sông Lô tại Tuyên Quang lúc 19h/04/8 là 18,42m (dưới BĐ 1: 3,58m).Để đảm bảo an toàn hồ chứa, từng bước đưa mực nước hồ chứa vận hành theo đúng quy trình liên hồ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh các Nhà máy thủy điện xả lũ như sau: hồ Tuyên Quang xả 1 cửa xả lúc 14h ngày 4/8; hồ Hòa Bình xả 01 cửa lúc 8h ngày 5/8; hồ Sơn La xả 1 cửa lúc 10h ngày 5/8.

Theo Dân Trí