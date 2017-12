Thuyền trưởng suýt bị thiêu khi cứu tàu cháy ở Quảng Ngãi

Lúc 23 giờ đêm 30/12, ngọn lửa đã bùng lên từ tàu cá QNg 48846 TS của ngư dân Lê Hồng Hải đang sửa chữa tại bãi đà ở xã Phổ Quang huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, sau đó cháy lan sang 3 tàu cá khác.

Các nhân chứng thuật lại, khi phát hiện ngọn lửa phát hỏa từ tàu cá của ngư dân Lê Hồng Hải đã lan sang tàu QNg 98026 TS của ngư dân Võ Xuân Trọng thì mọi người tổ chức múc nước hắt và ném cát. Ông Trọng liều mạng đu lên tàu cứu được một số thiết bị và bị lửa táp vào người gây phỏng nên phải lao thẳng từ trên tàu xuống đất thoát thân

Thuyền trưởng Trọng bị bỏng vì cố vớt vát một số vật dụng trên tàu. ảnh: Hà Anh

Do lửa cháy quá to và nghe có tiếng nổ ì ầm giống bình gas nên các ngư dân hoảng loạn bỏ chạy. Lửa tiếp tục lan sang 2 tàu QNg 40779 TS của ngư dân Trần Thơm và tàu QNg 94916 TS của ngư dân Trần Văn Hiếu. Công an PCCC đã đến phun nước cô lập đám cháy.

Tàu cá công suất lớn biến thành ụ than củi. Ảnh: Hà Anh

Bốn tàu cháy chỉ có tàu QNg 94916 TS là có mua bảo hiểm, còn 3 tàu khác thì chủ tàu coi như mất trắng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hà Anh