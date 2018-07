'Tiêm chủng mở rộng' là 1 trong 9 công trình được lựa chọn vinh danh

Ngày 24/7/, Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo về Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 và Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2018 đánh dấu nhiều sự kiện chính trị- xã hội quan trọng. Trong đó nổi bật lên lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua của Bác Hồ cách đây 70 năm vẫn còn nguyên giá trị và trở thành tiền đề vững chắc để công nhân lao động cả nước tiếp tục hăng say xây dựng nên những công trình khẳng định tầm vóc Việt Nam.

Nhằm ghi nhận và vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với những công trình tầm vóc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần lao động sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Từ đầu năm 2018, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất ý tưởng bình chọn công trình đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, ghi dấu ấn đậm nét, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm từ 1975 trở lại đây. Đặc biệt, những công trình có giá trị to lớn này đều ghi nhận công sức, trí tuệ của hàng ngàn, hàng vạn công nhân lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc với nhiều lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Thông qua nhiều vòng bình chọn theo đúng quy chế, 9 công trình đã được vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam- Dấu ấn những công trình”, gồm: Công trình “Đường Hồ Chí Minh”; Đường dây 500kV Bắc – Nam; Vệ tinh viễn thông của Việt Nam (VINASAT-1, VINASAT- 2); Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Công trình “Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000”; Công trình “Từ điển Bách khoa Toàn thư”; Công trình: Giàn khoan tự nâng; Công trình: “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451” có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu; Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Thuật, việc lựa chọn 9 công trình trên diễn ra công tâm, khách quan, thận trọng. Những công trình này có thể nói là niềm tự hào to lớn về ý chí và nghị lực phi thường của con người Việt Nam. Nó là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dám nghĩ dám làm, tạo nên những bước đột phá về kinh tế xã hội, đóng góp quyết định vào những thành tựu nổi bật của đất nước trong hàng chục năm qua”.

Văn Kiên