Tiếp tục họp bàn, thống nhất phương án tìm kiếm người còn mất tích tại Rào Trăng 3

Quảng cáo

Theo UBND tỉnh TT-Huế, để sớm tìm kiếm những người còn mất tích trong giai đoạn 4, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, sở ngành địa phương cần tổ chức lực lượng, phương tiện đầy đủ, hiệu quả; phát huy tối đa khả năng các lực lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện tham gia tìm kiếm.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, đã phân tích, cụ thể hóa phương pháp tiến hành các bước chuẩn bị và thực hiện tìm kiếm, cứu nạn trong giai đoạn 4.

Nhiệm vụ được đặt ra với lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong giai đoạn 4 là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên sông Rào Trăng, thuộc thượng lưu hiện trường tìm kiếm, để cắt nước phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Các lực lượng sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp hiện trường giai đoạn 3 xuôi về hạ lưu sông đến ngã ba Tam Dần.

Tại buổi họp, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, đã phân tích, cụ thể hóa phương pháp tiến hành các bước chuẩn bị và thực hiện tìm kiếm, cứu nạn trong giai đoạn 4.

Đại diện sở ngành chức năng nêu ý kiến về giải pháp, phương án tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

Cụ thể, Sở Công thương TT-Huế sẽ theo dõi, chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hạng mục công trình của dự án thủy điện Rào Trăng 3; báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình và đề xuất các giải pháp xử lý để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hạng mục công trình của dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo các nội dung yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương, để Cục này có cơ sở kết luận chính thức về mức độ bảo đảm an toàn của đập ngăn thuộc thủy điện Rào Trăng 3.

Bước tiếp theo sẽ tổ chức trinh sát địa hình, khu vực triển khai tìm kiếm cứu nạn từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 (hiện trường sạt lở) về hạ lưu (ngã ba Tam Dần) với chiều dài khoảng 2,5 km; lên phương án cụ thể, chi tiết.

Khu vực sông Rào Trăng luôn đầy nước dù mùa mưa hay nắng, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thi công lòng sông để tìm kiếm, mở đường cho phương tiện, lực lượng tiếp cận lòng sông, bằng nhiều biện pháp làm khô mặt đáy lòng sông (đào rãnh thoát nước; lắp ống dẫn nước; bơm nước, hút cát;...), hạn chế tối đa mạch nước ngầm thẩm thấu.

Tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ. Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), sử dụng vật liệu nổ... Khi phát hiện thi thể sẽ tiến hành khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về Trung tâm pháp y tỉnh để xác định danh tính, thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.

Quá trình tìm kiếm sẽ thực hiện như các giai đoạn trước đây, đó là tổ chức quan sát, cảnh giới, quan trắc để kịp thời thông báo, báo động cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Sau khi đủ điều kiện để tổ chức tìm kiếm trong giai đoạn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các lực lượng để nhanh chóng triển khai tổ chức tìm kiếm trong điều kiện sớm nhất bằng tình cảm, trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn để sớm tìm kiếm được những nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3”, Trung tá Phan Thắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, yêu cầu các lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng để tác nghiệp tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi.

Chủ trì cuộc họp bàn phương án tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích tại sông Rào Trăng, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, nhấn mạnh, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được tiếp tục triển khai, đây là nhiệm vụ của tỉnh, của cả hệ thống chính trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các lực lượng, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng để tác nghiệp tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi. Đồng thời, chỉ đạo Sở Công thương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hạng mục công trình thủy điện Rào Trăng 3; báo cáo kết quả hiện trạng các hạng mục công trình và đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình Thủy điện Rào Trăng 3…

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ sạt lở, mới có 6/17 nạn nhân mất tích được tìm thấy.

Trước đó, như tin đã đưa, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh TT-Huế, vào ngày 12/10, tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất, vùi lấp 17 công nhân thi công tại thủy điện.

Đến nay, qua 3 giai đoạn thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể. 11 trường hợp còn mất tích sẽ tiếp tục được tỉnh TT-Huế nỗ lực tổ chức tìm kiếm, với nhiều phương án mới, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhiều gia đình nạn nhân.

Ngọc Văn