Tin mới nhất về đoàn du khách nước ngoài gặp nạn khi tham quan núi Bạch Mã

Chiều 12/5, tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe đoàn khách chủ yếu là người Singapore gặp tai nạn giao thông khi đi du lịch tại đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã ổn định trở lại.Theo TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế - Bệnh viện T.Ư Huế, đoàn khách du lịch trên nhập viện vào chiều qua (11/5), sau khi có thông tin báo từ Công an tỉnh TT-Huế . Bệnh viện đã chuẩn bị trước các phương án về cấp cứu số đông bệnh nhân và ưu tiên cứu chữa các nạn nhân này.Theo thống kê của bệnh viện, có tổng cộng 20 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế và khoa Cấp cứu Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế. Trong đó, có 18 người Singapore, 1 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam. Chủ yếu các du khách gặp nạn ở độ tuổi từ 20 đến 21 tuổi, là sinh viên.Nguyên nhân chấn thương của các bệnh nhân theo bác sĩ bệnh viện là do va chạm vào thành ghế, thành xe khi ô tô lao vào ta-luy dương bên trái vách núi thời điểm đổ đèo gặp nạn.Sau khi sơ cứu, toàn bộ bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế - Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị, chủ yếu ở khoa Ngoại và khoa Chấn thương chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình – Thẩm mỹ.Các y, bác sĩ đã xử lý 4 ca khâu vết thương phần mềm nhẹ; 2 ca gãy xương mổ cấp cứu; 1 ca nắn khớp háng bị trật; và điều trị cho 7 ca chấn thương đầu nhẹ.“Toàn bộ các bệnh nhân hiện ổn định sức khỏe. Dự liệu các bệnh nhân nhẹ sẽ được cho ra viện trong 1 - 2 ngày tới; các bệnh nhân mổ cấp cứu dự kiến xuất viện chậm hơn, từ 3 - 5 ngày nữa", ông Hậu thông tin thêm.Được biết, trong sáng 12/5, các điều tra viên Công an tỉnh TT-Huế cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai các bệnh nhân nhằm phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 11/5, một đoàn khách nước ngoài, chủ yếu là người Singapore đã gặp nạn do xe ô tô tông vào vách núi khi tham quan đỉnh Bạch Mã (thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trở về.Thời điểm trên, xe ô tô du lịch loại 24 chỗ mang BKS 75k - 1447 (thuộc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nam Thịnh, thành phố Huế), do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú 103/22, đường Nhật Lệ, Huế) điều khiển, chở trên xe 21 người, chủ yếu là khách du lịch quốc tịch Singapore.Khi xe lưu thông từ đỉnh núi trở về đồng bằng cách cổng kiểm soát Vườn Quốc gia Bạch Mã chừng 1km thì gặp nạn tại một khúc cua. Đầu xe ô tô đã bất ngờ tông mạnh vào phía vách núi ven đường. Cú va chạm mạnh làm 18 người trên xe bị thương, trong đó 6 nạn nhân bị thương nặng như gãy xương đùi, bả vai, bị thương ở cổ…Riêng tài xế xe gặp nạn, qua kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng, người này âm tính với ma túy và không dùng chất kích thích lái xe vào thời điểm xe bị nạn. Tài xế này cũng bị thương, hiện điều trị ở bệnh viện.

Ngọc Văn