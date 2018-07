Tin mới nhất vụ tai nạn khiến 22 người thương vong tại Gia Lai

Nạn nhân là em Đinh Thị Rái (10 tuổi, xã An Trung) tử vong khi điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, UBND xã An Trung đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, mỗi người bị thương được chuyển xuống Bình Định 500 nghìn đồng; Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng, 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương nặng; Ban An toàn giao thông huyện Kông Chro hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, bị thương nặng 2 triệu đồng/người và 500 nghìn đồng với người bị thương nhẹ.

“Sáng sớm ngày 6/7/2017, mình cùng 6 người thân đi hái đậu xanh thuê cho người ta. Mọi người chen nhau ngồi trên xe công nông. Lúc thấy xe ô tô tải lao vụt tới từ phía sau, nhanh quá, mình không kịp nhảy ra ngoài được. Khi tỉnh lại thì nằm trong bệnh viện rồi, thấy đau cái đầu lắm”, chị Đinh Thị Grinh (32 tuổi, làng Blo, xã An Trung, huyện Kông Chro) kể lại.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Khoảng 5h30 sáng 6/7, ô tô tải biển số78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, Phú Yên) điều khiển theo hướng từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi tới huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Khi tới Km340+250 thuộc đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) thì tông thẳng vào đuôi xe công nông do anh Lê Minh Triều (40 tuổi, xã An Trung) điều khiển chở theo 21 người dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh.

Hậu quả, em Đinh Khang (13 tuổi, làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, 21 người khác bị thương; 7 nạn nhân được chuyển xuống Bình Định để cấp cứu; 14 người khác đang được cấp cứu tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Kông Chro, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Đặng Ngọc Thuận điều khiển ô tô tải vượt không đảm bảo an toàn. Hiện Công an huyện đã tạm giữ tài xế này để điều tra, xử lý.

