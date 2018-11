Tin mới vụ Bí thư huyện chỉ đạo công an theo dõi đoàn UBKTTƯ

Chiều 6/11, trả lời PV Tiền Phong, một lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã từng giải trình về việc chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo vị lãnh đạo này, việc Bí thư Huyện Hướng Hóa chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một nội dung nằm trong kết luận sai phạm tại Huyện ủy Hướng Hóa.

Tìm hiểu của PV, được biết, trước ngày đoàn của UBKTTW về kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại huyện Hướng Hóa vào tháng 7/2018, trong một cuộc họp giao ban của Thường trực Huyện ủy, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy có chỉ đạo Công an huyện theo dõi đoàn kiểm tra.

Nội dung chỉ đạo này được ông Nguyễn Đình Phục, Chánh văn phòng Huyện ủy ghi trong cuốn sổ họp hàng tuần. Sau đó, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát hiện việc này khi kiểm tra cuốn sổ. Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã làm giải trình toàn bộ sự việc nói trên.

Trả lời PV ngày 6/11, bà Hồ Thị Lệ Hà-Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa khẳng định bà không chỉ đạo Công an theo dõi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mà chỉ chỉ đạo công an bám sát tình hình để có phương án bảo vệ đoàn khi về làm việc tại Hướng Hóa.

“Lý do của việc này là bởi trước đó có thông tin nhiều người dân sẽ nhân dịp có đoàn của Ủy ban Kiểm tra trung ương về sẽ kéo đến để phản ảnh một số vụ việc. Chữ 'theo dõi' này là do anh Phục, Chánh văn phòng Huyện ủy viết nhầm trong cuốn sổ họp giao ban của Thường trực Huyện ủy. Việc này tôi đã có giải thích với đoàn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, song không được chấp nhận. Sau đó, đoàn của Ủy ban kiểm tra Trung ương có làm việc với Công an huyện thì Công an huyện trả lời là Huyện ủy không mời Công an lên để theo dõi đoàn”, bà Hà nói.

Như Tiền Phong thông tin, ngày 30/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố các Quyết định kỷ luật Đảng đối với lãnh đạo huyện Hướng Hóa. Theo đó, tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17-19/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan về các vi phạm theo kết luận tại Thông báo 497/TB-UBKTTW ngày 14/9/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Thi hành kỷ luật đối với bà Hồ Thị Lệ Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa bằng hình thức Cảnh cáo, đồng thời giao Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét bố trí công tác khác; kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Võ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện, cho thôi giữ chức vụ hiện tại; kỷ luật đối với ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa bằng hình thức Cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2015-2020 về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Liên quan đến bố trí công tác mới cho bà Hà, chiều 6/11, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang bàn bạc, và bà Hà hiện vẫn đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa.

Hữu Thành