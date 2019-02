Tin mới vụ xe khách tông ô tô biển xanh làm 3 người chết

Chiều 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo nhanh về Bộ GTVT về tình hình kiểm định phương tiện trong vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe ô tô con biển xanh trên QL1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào sáng cùng ngày, làm 3 người chết, 5 người bị thương.



Theo đó, ô tô con biển xanh 36B-2286, nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE, sản xuất năm 2010 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Kho bạc nhà nước Thanh Hóa. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8/10/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-03D Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến 7/4/2019.



Xe khách BKS 98B-022.66, nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Minh Đức (Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10/1/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-01S Bắc Giang, có hạn kiểm định đến 9/7/2019.



Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Đồng thời yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.



Sau vụ tai nạn, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.



Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được các cơ quan chức năng xác định, xe ô tô con 36B-22.86 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa, khi đến xã Hoằng Qùy quay đầu xe rẽ sang đường làng thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B-022.66 tông vào bên phải xe.



Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 8/2 (mùng 4 Tết), trên QL1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.



Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách BKS 98B-022.66 do Phạm Thế Đức (SN 1979, trú Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển, và ô tô con BKS 36B-2286 (xe biển xanh) do Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển.



Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT sau Tết



Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã ký văn bản số 1175/ BGTVT-ATGT gửi Tổng cục Đường bộ, các Cục Quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Lễ hội Xuân 2019.



Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình trật tự ATGT có chuyển biến tích cực, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.



Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày còn lại của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Lễ hội Xuân 2019, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, chỉ đạo các Trạm thu phí đường bộ tổ chức phân làn giao thông hợp lý, kịp thời xử lý giải tỏa phương pháp tiện, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tắc giao thông tại các Trạm thu phí; chủ động mở barie để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.



Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, lối ngang đường sắt; phối hợp với các Sở GTVT để quản lý hoạt động của phương tiện, xử lý vi phạm theo quy định.



Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các đơn vị vận tải có hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải…





Danh tính 3 người tử vong trong vụ tai nạn ở Thanh Hoá gồm: Bà Trần Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai) đang công tác tại Đồng Nai. Bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là mẹ đẻ anh Toàn.



5 người bị thương gồm:



Nguyễn Thảo Lan (SN 2015 - con anh Toàn), Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961 - lái xe biển xanh), Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985, ở Hoằng Qùy, Hoằng Hóa), Nguyễn Hà Phương (SN 2007, ở Hoằng Qùy, Hoằng Hóa) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986, ở Hoằng Qùy, Hoằng Hóa). Sau 6 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước xảy ra 177 vụ TNGT, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với 6 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, TNGT giảm 54 vụ (giảm 23,37%), giảm 67 người chết (giảm 37,43%) và giảm 36 người bị thương (giảm 19,35%)

Lê Hữu Việt