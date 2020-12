TNG Holdings Vietnam khởi động hành trình uống nước nhớ nguồn dịp cuối năm

Quảng cáo

Đoàn dâng hương do ông Bùi Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐQT dẫn đầu, cùng các Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Lan, Chu Lê Tâm, Đỗ Xuân Giao và đại diện các lãnh đạo, nhân viên các phòng, ban của công ty.



Từ ngày 18 đến 19/12, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Đường Chín, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Vạn Ninh, Nghĩa trang Thọ Lộc (Quảng Bình). Tại Hà Tĩnh, đoàn dân hương, tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong tại Nghĩa trang Tân Ấp, Ngã 3 Đồng Lộc.

Bà Nguyễn Thị Minh Lan - Phó Tổng giám đốc TNG Holdings Vietnam thăp hương tại các phần mộ liệt sỹ

Trong những năm qua, TNG đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện thiết thực như xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, trao tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp 27/7 và dịp Tết.

Mới đây, trong đợt lũ lụt miền Trung, TNG Holdings Vietnam đã phối hợp với báo Tiền Phong kịp thời mua và trao tặng cho Bộ Công an hai ca nô hiện đại. Hai ca nô này đã được trao tặng ngay cho công an Hà Tĩnh và công an Thừa Thiên Huế để phục vụ tuần tra, cứu hộ lũ lụt.

Hành trình dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ là hoạt động thường xuyên của TNG Holdings Vietnam vào dịp 27/7 và dịp Tết hàng năm.

Hành trình dâng hương các nghĩa trang liệt sỹ là hoạt động nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ; đồng thời, nhằm lan toả tinh thần uống nước nhớ nguồn, rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho các các bộ công nhân viên của TNG Holdings Vietnam

Bảo An