Tội phạm ma túy chuyển địa bàn, số lượng tính bằng tấn

Thông tin trên được Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Khánh Quang chia sẻ tại buổi họp báo chuyên đề thông tin kết quả chống buôn lậu (CBL), gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả quý I của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ngày 25/4 tại Hà Nội.

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, quý I/2019, lực lượng chức năng cả nước phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 33.500 vụ vi phạm, tăng 10%; thu nộp ngân sách đạt trên 2.470 tỷ đồng, tăng 16%; khởi tố 820 vụ, tăng 67%; 982 đối tượng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ông Nguyễn Khánh Quang, quý I, nhất là trong tháng 3, tình hình buôn lậu, GLTM luôn “nóng”, giống như đối tượng buôn lậu không “nghỉ ngơi”. Số vụ việc bắt giữ của lực lượng chức năng đã nói lên mức độ phạm tội, mức độ vi phạm nghiêm trọng chưa từng thấy, nhất là phạm tội về ma túy và sản phẩm từ động vật hoang dã, thuốc lá… diễn ra trên quy mô lớn. Đặc biệt, khác với những năm trước, số lượng ma túy chỉ tính bằng đơn vị gram, đến nay lượng ma túy được tính bằng tấn và diễn ra trên nhiều địa bàn.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định, tội phạm ma túy đang chuyển hướng hoạt động từ các khu vực biên giới tỉnh Sơn La sang địa bàn các tỉnh biên giới miền Trung với quy mô lớn, chuyên nghiệp và manh động hơn. Đặc biệt, tỷ lệ tội phạm sử dụng vũ khí nóng gia tăng, nhiều vụ vận chuyển ma tuý với số lượng lớn đã phát hiện, xử lý như vụ ngày 6/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh chuyên án 015Av bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 600.000 viên ma tuý tổng hợp và 36 bánh heroin. Có vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ cả 1 tấn ma túy.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy có sự tham gia của các đối tượng ở trong và ngoài nước, thậm chí hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Mới đây, Công an Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Lâm (SN 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin. Lực lượng công an xác định Lâm là đối tượng cầm đầu đường dây, thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy heroin từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lý giải tội phạm ma tuý tăng đột biến trong quý I, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh cho rằng do nhu cầu tăng cao. Nguồn ma túy tổng hợp chủ yếu được sản xuất ở nước ngoài (Myanmar). Mặt khác, công nghệ sản xuất ma túy tổng hợp cũng được các đối tượng ở các nước láng giềng tiếp cận, tổ chức sản xuất, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ trong nước và vận chuyển đi nước thứ 3. Việt Nam vẫn được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào để vận chuyển đi nước thứ 3. Trước đây, lượng ma túy chủ yếu từ Trung Quốc về Việt Nam để đi nước thứ 3, nhưng gần đây, lượng ma túy chủ yếu được vận chuyển từ Lào, Campuchia vào Việt Nam.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trong thời gian qua các lực lượng chức năng đã phối hợp rất hiệu quả và thực chất trong công tác chống lậu. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, chuyên án lớn, các vụ việc phát sinh đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan với lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển…

Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh kinh tế, trật tự xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm tình hình, trên cơ sở đó dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tuấn Nguyễn