Tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ ở TPHCM tăng 250%

Ngày 7/12, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND TPHCM, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM Đỗ Mạnh Bổng đã báo cáo về tình hình tội phạm tại TPHCM. Theo đó, tính từ tháng 12/2018 đến 31/10/2019, TPHCM đã khởi tố mới 9.110 vụ án với 7.161 bị can, tăng 7,9% về số vụ và 17% về số bị can so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2019, tổng số người bị bắt, tạm giữ là 4.855 người, tăng 271 người. Trong đó có 2 người bị chết trong khi đang bị tạm giữ (1 chết do bệnh lý, 1 chết do tự sát).

Trong 7 nhóm tội danh, tội phạm về tham nhũng và chức vụ chiếm ngôi đầu bảng là tăng 240% về số vụ và 250% về số bị can. Cụ thể: Viện KSND TPHCM khởi tố mới 17 vụ (42 bị can), tăng 12 vụ (tăng 30 bị can) so với cùng kỳ.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND TPHCM, Viện KSND TPHCM cho biết nhóm tội phạm tham nhũng và chức vụ tăng rất cao

Trong số đó có 10 vụ án tham ô tài sản (11 bị can); 2 vụ án nhận hối lộ (5 bị can); 1 vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (1 bị can); 1 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (2 bị can); 1 vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (16 bị can); 1 vụ đưa hối lộ (1 bị can); 1 vụ giả mạo trong công tác (1 bị can) và 2 vụ môi giới đưa hối lộ (5 bị can).

Lãnh đạo Viện KSND TPHCM đã dẫn ra nhiều vụ án điển hình như vụ Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO) tự ý duyệt chi tiền từ nguồn tiền thù lao và quỹ khen thưởng của công ty SADECO để sử dụng trái quy định, vượt thẩm quyền được giao, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng.

Công an khám xét nơi ở sau khi bắt khẩn cấp ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc IPC

Hai bị can nói trên còn vi phạm quy định trong việc xác định giá trị doanh nghiệp để phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại cho nhà nước 150 tỷ đồng.

Vụ Phan Thị Diệu (đội trưởng) và nhân viên đội thuế liên phường 3 thuộc Chi cục Thuế quận 5 bị bắt quả tang đang nhận 20 triệu đồng của một số hộ kinh doanh để được áp dụng mức thuế thấp.

Vụ Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Hằng nhận 20.000 USD của Nguyễn Văn Sáu (bị can truy nã) để hối lộ cho Vũ Thanh Hà (tự nhận là cán bộ điều tra PC51) để Sáu không bị bắt. Cả 2 bị can nói trên đã bị bắt và bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Tăng cao thứ hai là nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Cụ thể: Viện KSND TPHCM đã khởi tố mới 3 vụ (17 bị can), tăng 200% về số vụ và 54,5% về số bị can.

Các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma túy, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế - môi trường; trật tự an toàn xã hội… cũng tăng mạnh.

Huy Thịnh