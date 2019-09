'Tôi yêu tiếng nước tôi' bắt đầu ở thủ đô Ba Lan

Liên hoan nghệ thuật Việt kiều toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi” là cuộc thi hát do Hội nghệ Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) do NSND Thanh Hoa làm chủ tịch khởi xướng và chủ trì, phối hợp với các hội người Việt Nam ở các nước và một số đơn vị khác tổ chức. Liên hoan lần thứ nhất năm 2018 diễn ra ở Praha (CH Séc). Liên hoan năm nay diễn ra tại Warszawa, do APPA phối hợp với Hội người Việt Nam tại Ba Lan, VTV2, báo Tiền Phong và Cty CP Tiền Phong tổ chức.