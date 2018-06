Tổng Bí thư chỉ đạo sắp xếp bộ máy, nhân sự công an

Theo tin từ TTXVN, sáng 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định lực lượng Công an nhân dân đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng mối quan hệ đối ngoại của đất nước.

Nổi bật là: Đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn.

Công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt; công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần-kỹ thuật Công an nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 Khóa XII, sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, khách quan, bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, quan trọng.

Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 106 trong thời gian tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Tiếp theo đà của các năm trước, 6 tháng đầu năm 2018, đất nước ta đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cả đối nội và đối ngoại. Tổng Bí thư lưu ý, không vì một số vụ việc, một số hạn chế mà bi quan lo lắng, nhưng cũng không chủ quan, không ngủ yên trên vòng nguyệt quế. Thành tựu 6 tháng đầu năm 2018 cơ bản là tốt, trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đóng góp chung của toàn dân, toàn Đảng, lực lượng công an có vai trò, trách nhiệm rất lớn, thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, cần động viên anh em, khơi dậy tinh thần quyết chiến quyết thắng, kiên cường, là "thanh kiếm", "lá chắn" bảo vệ Đảng, chế độ, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an đã làm được nhiều việc; cần tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, thực hiện thật tốt lời Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây, lực lượng Công an cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy vẫn còn một số việc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra bị động bất ngờ.

Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Lo nhất là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cho nên phải có biện pháp. Nhân dịp này, các cơ quan hữu quan, trong đó có lực lượng công an cần sơ kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xem đã làm được gì, chưa làm được gì, cần rút kinh nghiệm việc gì...

Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, trực tiếp là sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức trong lực lượng công an, Tổng Bí thư hoan nghênh lực lượng công an đã đi đầu, gương mẫu trong triển khai thực hiện hai Nghị quyết này.

Tổng Bí thư lưu ý, cần làm từng bước cho chắc chắn, chỗ nào chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng rồi thì triển khai làm. Việc này đụng chạm ghê gớm, quân số như thế chuyển đi đâu, công an cấp xã như thế nào, tình hình sắp xếp lại đội ngũ, cần chú ý từng bước đi cho chắc chắn.

Tổng Bí thư nhắc nhở, cần làm tốt công tác tư tưởng, phải đồng lòng nhất trí cao. Tuy lúc đầu có nhiều ý kiến nhưng bây giờ đã ra được nghị quyết rồi, đã quyết rồi thì phải làm, không bàn đi bàn lại và trong quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Luân Dũng