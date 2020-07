Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Kể từ sau phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 26/5 đến nay, một số vụ án được Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan như vụ Nhật Cường, Sagri, Sabeco, VEC… đã có những diễn biến mới.

Cụ thể, trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cơ quan CSĐT đã khởi tố hàng loạt các bị can, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc…

Đối với Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, cơ quan CSĐT cũng đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bà Hồ Thị Kim Thoa, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương và ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương.

Riêng Vụ án “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan; mới đây Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó có Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên - Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phạm Quang Dũng (SN 1983), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, cán bộ C03 Bộ Công an. Được biết, hành vi phạm tội của ba bị can nêu trên có liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.

Văn Kiên