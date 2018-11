Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết tại nơi cư trú

Cùng dự Ngày hội có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng, phường Nguyễn Du.

Chia vui với bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết ông rất vui được tham dự ngày hội hết sức ý nghĩa ngày hôm nay, được cảm nhận những tình cảm gần gũi thân tình của bà con và thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, nhưng được biểu diễn bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng được biết phường Nguyễn Du, khu dân cư số 6 có rất nhiều thành tích trong năm vừa qua. Bà con đều hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hiểu rõ lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam, từ khi là Mặt trận Phản đế, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, sau đó là Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ hòa bình ở miền Nam… để đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh bà con khu dân cư số 6 đã vận dụng bài học đoàn kết vào thực tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thủ đô Hà Nội là trung tâm của cả nước, địa bàn rộng lớn, đông dân đông đúc, phát triển rất sôi động, nên cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. Điều rất mừng là kinh tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khu dân cư số 6 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, 100% các cháu trong độ tuổi được đi học, trong đó có rất nhiều học sinh giỏi. Các gia đình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Các đoàn thể sinh hoạt đều, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bà con trên địa bàn dân cư luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống. Các thế hệ thanh niên vương lên trong học tập, học nghề, có việc làm và thu nhập ổn định. Đời sống bà con ngày càng khá giả, 100% số hộ có nhà ở kiên cố, có điện sinh hoạt và được sử dụng nước sạch…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, gia đình ông vinh dự được ở phố Thiền Quang, ngôi nhà công vụ đã 20 năm nay trong không khí vui vẻ, thân tình của bà con khối phố. Tuy vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng có phần áy náy, do đặc điểm công tác mà có những việc gây ảnh hưởng đến bà con, rất mong bà con chia sẻ, cảm thông.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ sắp tới và các ý kiến của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng là địa bàn trung tâm Thủ đô, triển vọng sắp tới còn rất lớn, bà con càng phải đoàn kết, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố, làm sao giữ vững an ninh trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, thể hiện văn hóa mẫu mực của dân tộc ta suốt 4000 năm lịch sử.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Gia đình tôi sẽ luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trên địa bàn”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn dân cư. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư số 6. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

