Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành khí tượng thủy văn

“Các đồng chí thân mến,

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41-SL thành lập ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, các cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới đến hải đảo xa xôi, đóng góp công sức và trí tuệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Ngành đã từng bước tiệm cận với trình độ khoa học và kỹ thuật tiên tiến, sánh vai cùng các nước trên thế giới, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thuỷ văn, góp phần hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ghi nhận những thành tựu, đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Ngành Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đóng góp to lớn của ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam trong 75 năm qua.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, sự gia tăng, tính phức tạp của các hiện tượng thời tiết, thuỷ văn, hải văn cực đoan. Trong bối cảnh nước ta có địa lý trải dài từ Bắc xuống Nam, điều kiện khí hậu khác nhau, chịu nhiều tác động từ thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, Ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống, tri thức và kinh nghiệm ngàn năm chinh phục thiên nhiên của dân tộc, kết hợp tận dụng những thành tựu khoa học của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu vươn lên, cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng, thuỷ văn, bảo đảm tính thống nhất, chính xác, liên tục, tin cậy, phục vụ đắc lực cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

Tôi cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tin tưởng ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới và sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Thân ái

