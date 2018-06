Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải hết sức tỉnh táo, không mắc mưu

Lòng yêu nước bị lợi dụng

Ngày 17/6, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Hà Đông (Hà Nội) sau kỳ họp thứ 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian chia sẻ về hai dự án luật đã và đang được quan tâm nhiều nhất: Luật An ninh mạng và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu).

Trong khi Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao, thì dự án Luật Đặc khu đã lùi thông qua để tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh.

Liên quan đến hai dự án luật này, theo Tổng Bí thư, gần đây dư luận sôi sục, xảy ra chuyện biểu tình, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để phá hoại, kích động, gây rối. Tình trạng trên đã được chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu chống đối, đặc biệt ở Bình Thuận, tình hình rất nghiêm trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân - Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Với Luật Đặc khu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chúng ta đã có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế lâu rồi, từ những năm 90 của thế kỷ trước, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi khảo sát ở Vân Phong (Khánh Hòa), rồi với tinh thần học tập kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm cơ chế mới để mở rộng ra các khu vực.

Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề khó, mới, nhạy cảm nên chúng ta làm rất thận trọng. Có chủ trương rồi, có Nghị quyết của T.Ư và các chỉ thị, chủ trương từ Ban Bí thư rồi, nhưng phải làm thế nào cho hiệu quả, vừa giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa phát huy sức mạnh trong và ngoài nước, nhưng vẫn giữ được chủ quyền quốc gia. “Đó là chủ trương nhất quán, nhưng thiết kế cụ thể thế nào thì mỗi nước mỗi khác, mỗi khu vực lại khác nên không thể làm đại khái được”, Tổng Bí thư

nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, dự án luật vừa rồi làm rất thận trọng, qua kỳ họp thống nhất tương đối cao, chuẩn bị thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhưng vì có một số ý kiến đóng góp, Đảng, Nhà nước, Quốc hội thấy cần lắng nghe, tiếp thu, bao giờ hoàn thiện tốt thì mới thông qua. Và dự án Luật Đặc khu đã quyết định lùi lại từ 8/6, chưa thông qua, để tiếp tục lắng nghe, nhưng sau đó, ngày 10/6 vẫn xảy ra tình trạng đi biểu tình phản đối luật, chứng tỏ có ý đồ khác?!

Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài

Một trong những nội dung được nhiều người băn khoăn là liên quan đến việc cho thuê đất 99 năm. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lý giải, đây không phải bàn giao đất cho nước A, nước B nào đó, rồi để người ta vào tự do. Pháp luật hiện hành, Luật Đất đai quy định cho thuê đến 70 năm, còn đây là đặc khu nên dự kiến khuyến khích không quá 99 năm, nhưng phải qua bao nhiêu quy trình, Thủ tướng phê duyệt mới được vào.

“Mọi người cứ kích động chỗ này, cho rằng để cho Trung Quốc vào đây 99 năm thì mất nước, vì thế kích động đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng, kích động để chống đối. Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân. Có bàn tay của những phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài, nên rất mong nhân dân bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đảng của Hồ Chí Minh vì nước vì dân chứ không phải vì mục đích gì khác. Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình, không ai ngây thơ thế. Phải đập tan âm mưu phá hoại”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, theo Tổng Bí thư, trên thế giới rất nhiều nước có luật này. Thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ phát triển nhiều lợi ích, cần khai thác tối đa ưu thế. Lợi thì rất lợi, nhưng rất nguy hiểm nếu không cảnh giác. Vì thế, phải có luật bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và quyền công dân.

Theo Tổng Bí thư, dù bị kích động đẩy vấn đề lên, nhưng Quốc hội vẫn sáng suốt, thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành 86,86%. “Phải hết sức tỉnh táo, không mắc mưu. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa, chúng ta không nuông chiều tiêu cực, không che giấu tiêu cực…”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thành Nam