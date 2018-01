Tổng cục Hải quan thông tin vụ cán bộ ở Quảng Trị bị đánh nhập viện

Theo TCHQ, kể từ sau khi giải thể Chi cục Hải quan Khu thương mại (KTM) Lao Bảo (24/10/2017), không còn barie kiểm soát tại cổng B-KTM, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 9 qua KTM diễn biến hết sức phức tạp.

Nhiều đối tượng lạ mặt xuất hiện, thủ đoạn manh động, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cơ quan Hải quan. Đáng chú ý, các đối tượng này thường sử dụng phương tiện phân khối lớn vận chuyển hàng lậu, theo dõi cán bộ công chức (CBCC) Hải quan 24/24 khi chuẩn bị vận chuyển hàng lậu; sẵn sàng chống trả, đe dọa CBCC Hải quan khi bị bắt giữ hàng...

Ngày 15/12/2017, Cục Hải quan Quảng Trị phát động đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Sau khi Đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc TCHQ) rút lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan, đấu tranh cương quyết với các đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn.

Từ ngày 12/11/2017 – 20/01/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 50 vụ mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, trị giá gần 1,2 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp, số tiền 90,25 triệu đồng.

Theo TCHQ, do sự quyết liệt vào cuộc của CBCC Hải quan, các đối tượng lạ mặt trở nên manh động, liều lĩnh hơn, thậm chí gây ra vụ việc đánh người thi hành công vụ.

Cụ thể, sáng ngày 16/1/2018, đồng chí Bùi Văn Lai - Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (thuộc Cục Hải quan Quảng Trị) trinh sát chống buôn lậu tại khu vực thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Khoảng 10h40, khi đang di chuyển từ thị trấn Khe Sanh về khu vực Km 62+200, Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (gần cây xăng Tân Hợp), đồng chí Lai bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy bịt kín mặt, dùng một thanh sắt tấn công thẳng trực diện vào vùng mặt và gáy.

Kết quả sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cho thấy, đồng chí Lai bị dập nát sống mũi, gãy xương gò má trái và bị sưng tấy phía sau gáy. Đội Kiểm soát Hải quan đã làm thủ tục chuyển cấp cứu đồng chí Lai đến Bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Huế. Hiện tại, sức khỏe cán bộ này đang dần được bình phục.

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, hành vi trên của đối tượng lạ mặt đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích quy định định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, đó là: phạm lỗi cố ý trực tiếp, có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm (dùng thanh sắt tấn công trực diện vào vùng mặt và vùng gáy, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng), có thể gây dị tật vĩnh viễn vùng mũi; bản thân đồng chí Bùi Văn Lai đang thi hành công vụ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội Kiểm soát Hải quan đã có văn bản trình báo Công an huyện Hướng Hóa đề nghị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng. Đồng thời, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp làm việc với Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Công an huyện Hướng Hóa cũng đã xác lập chuyên án do đồng chí Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản báo cáo, thông tin vụ việc đến Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng đã đến thăm hỏi, động viên công chức Bùi Văn Lai. Hiện Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Cục Hải quan Quảng Trị, các lực lượng chức năng trên địa bàn điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

