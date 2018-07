Tông thẳng vào đầu xe rác, 2 thanh niên trọng thương

Theo Công an huyện, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 16/7 tại đoạn đường liên thôn qua thôn 6 xã Thượng Long (huyện Nam Đông).

Công an xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn

Thời điểm trên, xe ô tô chở rác mang biển kiểm soát 75C - 081.25, do tài xế Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1984, trú tại thôn Hà An, xã Hương Phú, huyện Nam Đông) điều khiển chạy theo hướng từ thôn 4 đến thôn 6 xã Thượng Long. Đến vị trí kể trên, ô tô chở rác xảy ra va chạm đối đầu với xe gắn máy mang biển kiểm soát 75M1 - 039.16, do anh Hồ Văn Đen (sinh năm 2002) điều khiển chở theo chị Trần Thị Đon (sinh năm 1992, cả hai cùng trú tại thôn 4 xã Thượng Long) chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm đối đầu cực mạnh khiến chiếc xe máy găm thẳng và dính chặt vào đầu ô tô chở rác. Cả anh Hồ Văn Đen và chị Trần Thị Đon bị văng ngược lại về ra phía sau, đầu đập xuống mặt đường, nằm bất tỉnh tại chỗ. Cả hai nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau tai nạn, Công an huyện Nam Đông và Công an xã Thượng Long có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho xe cộ lưu thông qua tuyến đường này; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Văn