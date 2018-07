TP Vinh: Mưa lớn kéo dài, phố bỗng hóa thành 'sông'

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng xoáy thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ hoạt động mạnh ở Nghệ An hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Với lượng mưa lớn, một số địa phương thuộc các huyện miền núi Nghệ An bị sạt lở, nhiều tuyến đường bị đất đá vùi lấp. Cơ quan chức năng huy động lực lượng để khắc phục sự cố. Mưa lớn và kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường của thành phố Vinh chìm trong "biển nước", ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển Người dân dùng các vật dụng để cắm biển báo, cảnh báo chỗ nước sâu, nguy hiểm. Mưa lớn ảnh hưởng tới việc di chuyển, lưu thông của người dân Các phương tiện bì bõm trong "biển nước". Nước ngập quá sâu khiến một số tuyến đường bị tê liệt. Cơ quan chức năng Nghệ An cảnh báo người dân đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh; mưa lớn trong thời đoạn ngắn cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp.

Cảnh Huệ