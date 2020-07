TPHCM cách ly tập trung 2 người tiếp xúc bệnh nhân 420 ​

Sáng 27/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã cách ly tập trung anh N.Đ.C.T (trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) do dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace cùng ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng.