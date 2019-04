TPHCM dốc toàn lực chống kẹt xe, tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4

Ngày 26/4, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, PC08 huy động 100% quân số, tăng cường các kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cửa ngõ.



Đặc biệt, các tuyến đường nối TPHCM với các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây là những tuyến đường có lượng xe khách, xe máy tăng đột biến trong những ngày trước và sau lễ.

Bên cạnh đó, PC08 cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ, đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc TPHCM – Trung Lương.

CSGT tăng cường tuần tra, chốt chặn xử lý trên các tuyến đường cửa ngõ để đề phòng tai nạn.

Đây là những tuyến đường trọng điểm dự kiến sẽ có lượng lớn phương tiện dồn về để di Miền Tây, Miền Đông Nam Bộ nên tình hình giao thông sẽ dự báo khá căng thẳng, có nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông….

Đợt cao điểm nghỉ lễ, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tại nạn giao thông, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đỗ không đúng quy định, đón trả khách không đúng nơi, người điều khiển, người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy; ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng…

Thông qua các đợt kiểm tra hành chính, lực lượng CSGT sẽ ngăn chặn ngay từ đầu không để thanh thiếu niên tụ tập. Đồng thời, kiểm tra các phương tiện để đảm bảo người điều khiển phương tiện không mang theo hung khí để phòng ngừa tội phạm, đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện để kéo giảm tai nạn.

CSGT chốt chặn tại các điểm nóng giao thông để điều tiết, giảm kẹt xe.

Cùng với CSGT, lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cũng duy trì 100% quận số, thực hiện cao điểm 9 ngày phục vụ dịp lễ 30/4 - 1/5 kể từ ngày 24/4 đến 2/5. Trong những ngày cao điểm, lực lượng TTGT tập trung kiểm tra việc tái lập mặt đường, thu dọn lô cốt của các công trình; kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và kiểm tra kê khai niêm yết giá vé của các doanh nghiệp vận tải...

Tại các bến xe lớn của TPHCM như Bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga và các khu vực được đánh giá là phức tạp, có nhiều hãng vận tải hoạt động như đường Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Võ Văn Kiệt (Quận 1), khu vực Suối Tiên (Thủ Đức), cảng Cát Lái (Quận 2)… lực lượng thanh tra sẽ túc trực thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông.

Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế để giảm tai nạn dịp lễ.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng TTGT cũng kết hợp với đồn công an cảng hành không và an ninh sân bay tăng cường kiểm tra vào các ngày cao điểm. TTGT cùng CSGT, an ninh sân bay, đồn cảnh sát tổ chức chốt chặn vào cao điểm sáng, chiều để xử lý các vi phạm hoạt động vận tải cũng như dừng đỗ không đúng quy định ở sân bay để tạo thông thoáng nhất cho hành khách và người nhà khi đi lại ở sân bay.

Ngô Bình