TPHCM lên kế hoạch ứng phó giai đoạn 3 dịch COVID-19

Hơn 5.000 doanh nghiệp giải thể…

Theo ông Lê Thanh Liêm, trong quý 1/2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng giá trị sản phẩm (GRDP) 3 tháng đầu năm ước đạt 335.682 tỷ đồng, chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 7,64%). Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 88.241 tỷ đồng, đạt 21,7 % dự toán và giảm 8,63% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong quý 1/2020, TPHCM có 1.523 DN giải thể, tăng 54,5% so với cùng kỳ, 5.088 DN tạm ngưng hoạt động, 35 DN ở khu chế xuất, khu công nghiệp báo cáo bị ảnh hưởng dịch COVID-19.