TPHCM ngưng hoạt động tất cả các bến phà do bão số 9

Chiều 24/11, Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM công bố công điện khẩn gửi 24 quận huyện và các ban ngành liên quan về việc cấm đò ngang, đò dọc, bến phà, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, tàu vận chuyển hành khách, tàu hàng xuất bến hoạt động trước diễn biến của bão số 9.

Theo đó, từ chiều và đêm nay có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố yêu cầu cấm tất cả tàu thuyền, đò ngang đò dọc.

Tất cả bến phà ngưng hoạt động từ 19h tối, người dân phải tự tìm phương án lưu thông.

Theo đó, các sở ban ngành liên quan phải yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, tàu vận chuyển hành khách, tàu hàng chấp hành lệnh nghiêm cấm xuất bến hoạt động kể từ 13h ngày 24/11 cho đến khi có lệnh mới.

Các đơn vị liên quan thông báo cho các chủ bến và chủ phương tiện về diễn biến của bão số 9 để chủ động tổ chức các biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão; khẩn trương sắp xếp các tàu, thuyền đang neo đậu tại bến được an toàn trước ảnh hưởng của bão.

Tàu thuyền đánh bắt hải sản được lệnh vào bờ từ 13h chiều 23/11.

Kể từ 19h tối nay (24/11), tất cả các bến phà trên địa bàn thành phố ngừng hoạt động cho đến khi có lệnh mới. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý phà cử lực lượng thông báo cho người dân sắp xếp việc đi lại phù hợp cho đến khi phà trở lại hoạt động bình thường.

Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, tàu vận chuyển hành khách, tàu hàng còn đang hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa, các tàu thuyền đánh bắt thủy sản hoạt động trên sông, rạch; yêu cầu nhanh chóng điều khiển phương tiện cập bến an toàn, tránh để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của sóng, gió, mưa bão gây ra.

Người dân TPHCM chằng chống nhà trước bão số 9.

Do diễn biến phức tạp của bão số 9, Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có lệnh điều động.

Ngô Bình