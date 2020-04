TPHCM phát hiện 15 người thân nhiệt cao tại chốt kiểm soát các cửa ngõ

Quảng cáo

Theo thống kê từ các tổ liên ngành tại 62 chốt kiểm soát dịch COVID-19, tính đến rạng sáng 8/4, tổng số phương tiện được lực lượng liên ngành kiểm soát là 26.160 phương tiện, bao gồm 23.287 xe ôtô và 2.873 xe môtô.



Tổng số người được kiểm tra và đo thân nhiệt khi lưu thông qua các chốt này là 46.897, gồm 46.694 người Việt Nam, 203 người nước ngoài, có 6.659 trường hợp được yêu cầu khai báo y tế.

Quy trình kiểm tra tại các chốt này, lực lượng nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt, với người thân nhiệt dưới 38 độ C sẽ tiếp tục hành trình, còn trên 38 độ C sẽ được mời vào bên trong ngồi chờ từ 5 - 10 phút, sau đó thân nhiệt giảm thì tiếp tục di chuyển, còn vẫn giữ nguyên sẽ được kiểm tra thêm.

Sau 3 ngày, lực lượng chức năng phát hiện 15 trường hợp có thân nhiệt cao.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện có 15 trường hợp có biểu hiện thân nhiệt cao. Tất cả những người này được chuyển đến trạm y tế để kiểm tra sâu về các yếu tố dịch tễ để có các biện pháp phòng dịch tiếp theo.

Trước đó, chiều 5/4, lực lượng chức năng tại TPHCM bắt đầu tổ chức kiểm soát người vào TPHCM tại 62 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tại các chốt kiểm soát cấp thành phố có 5 lực lượng chính gồm Công an, Bộ Tư lệnh, Ban an toàn thực phẩm, Sở Y tế và Thanh tra giao thông… Ngoài việc thực hiện kiểm dịch y, CSGT, công an, nhân viên y tế..., cũng đồng thời tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngô Bình