TPHCM phạt nguội qua camera: Có dẹp được xe dù, bến cóc?

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, đã đầu tư lắp đặt 762 camera giám sát giao thông các tuyến đường trọng điểm, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông (đặt tại Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn). Trong năm 2020, dự kiến Sở GTVT sẽ tiếp tục đầu tư thêm 170 camera phục vụ công tác giám sát giao thông.



Trước thực trạng các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông, Sở GTVT TPHCM sẽ thí điểm xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera giám sát giao thông (phạt nguội) nhằm giảm ùn tắc, dẹp nạn xe dù, bến cóc. Việc phạt nguội trên 14 tuyến đường được thực hiện thí điểm trong 3 tháng, sau đó Sở GTVT sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả để mở rộng phạm vi ghi hình xử phạt cũng như mở rộng thêm một số nhóm hành vi vi phạm khác.



Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở GTVT TPHCM cho biết, các tuyến đường được lựa chọn để thí điểm phạt nguội qua camera giám sát đều là những “điểm nóng” về giao thông như khu vực trung tâm quận 1, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) và nút giao thông Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Những tuyến đường này đã có quy định cấm dừng xe và đỗ xe. Tuy nhiên, qua theo dõi tình trạng phương tiện dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định xảy ra thường xuyên gây cản trở giao thông dẫn đến ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.



“Việc triển khai thí điểm phạt nguội nhằm tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, cải thiện năng lực thông hành các tuyến đường đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, Sở GTVT TPHCM cũng đang phối hợp với Công an TPHCM xây dựng “Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại TPHCM” để trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

Thông qua quá trình thí điểm sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để đề xuất một số giải pháp cụ thể trong đề án để đảm bảo quá trình kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông được thực hiện tự động”, ông Đường cho hay.



Hết thời trốn đóng phạt



Ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, với hệ thống camera giám sát giao thông cố định, các phương tiện khi dừng, đỗ không đúng nơi quy định, vượt đèn đỏ… sẽ bị ghi hình. Khi phát hiện các phương tiện vi phạm, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông sẽ trích xuất hình ảnh gửi cho lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT). Dựa trên những hình ảnh này, TTGT sẽ liên lạc với chủ phương tiện đến làm việc trong vòng 30 ngày. Nếu người vi phạm không đến làm việc thì TTGT sẽ thông báo gửi cơ quan đăng kiểm, hạn chế đăng kiểm đối với các phương tiện vi phạm.



Để biết thông tin về phương tiện của mình có vi phạm hay không, người dân cũng có thể lên cổng thông tin giao thông của thành phố do Sở GTVT TPHCM quản lý để tra cứu thông qua biển số xe hoặc số tem đăng kiểm của phương tiện. Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiện lên các lỗi kèm theo hình ảnh vi phạm của phương tiện.



Theo ông Khánh, quy trình xử lý vi phạm qua camera cố định hiện nay đang sử dụng sức người là chính. Hệ thống camera giám sát chỉ ghi hình và kết nối với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông, còn việc rà soát các phương tiện vi phạm do nhân viên thực hiện thủ công. Trong thời gian tới, Sở GTVT phối hợp với các đơn vị công nghệ để hoàn chỉnh quy trình, thực hiện việc tự động phát hiện vi phạm, tự động ghi nhận biển số, đưa ra các lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, giờ cấm… tiến tới hoàn toàn tự động, gửi dữ liệu đến người dân và lưu trữ tự động.



Ông Khánh cho biết thêm, việc triển khai phạt nguội được kỳ vọng sẽ dẹp nạn xe dù bến cóc ở những điểm nóng giao thông và giúp giảm kẹt xe.



Các tuyến đường thí điểm phạt nguội gồm đường Lê Duẩn, đường Lý Tự Trọng, đường Hai Bà Trưng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Pasteur, đường Nguyễn Thị Nghĩa, đường Lê Lợi, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Tôn Đức Thắng (quận 1), đường Trường Sơn (quận Tân Bình), đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).



