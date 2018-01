TPHCM: Quản chứ không dẹp bãi gửi xe

Theo đó, cơ quan quản lý các bãi giữ xe sắp tới sẽ là Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong TPHCM (TNXP). Hiện nay, TPHCM đang tổ chức lại giữa công ty TNXP với các đơn vị trước đây được giao đứng tên các bãi giữ xe.

“Trong tuần này, tôi sẽ làm việc với UBND quận 1 để sớm triển khai một số bãi giữ xe. Nếu địa điểm phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đúng quy định về chiều rộng vỉa hè theo quyết định 74, đảm bảo đủ cơ chế chính sách; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì hoàn toàn được hoạt động. Các quận huyện sắp xếp lại vỉa hè phải thực hiện theo quyết định 74”, ông Cường lưu ý.

Giải tỏa bãi trông xe, vỉa hè quận 1 (TPHCM) phong quang (ảnh lớn). Nhà dân chật ních xe gắn máy vì dịch vụ trông xe trong nha (ảnh nhỏ).Ảnh: Văn Minh - Ngô Bình.

Tư lệnh ngành giao thông TPHCM cho biết về dài hạn, bãi đỗ xe, giữ xe không phải là quy hoạch riêng lẻ mà nằm trong khu vực quy hoạch 930 ha bao gồm toàn bộ quận 1. Đây là quy hoạch trung tâm thành phố hiện hữu mở rộng, trong đó đã tính toán đến các chỉ tiêu quy hoạch, dân số; bố trí các bãi giữ xe, trong đó có các bãi giữ xe ngầm, cao tầng.

Trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch, TPHCM tổ chức đỗ xe, giữ xe đồng thời với quy trình triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đó là sẽ xem xét, tăng một số loại phí, lệ phí theo thẩm quyền của HĐND và UBND TPHCM. Hiện nay, Sở GTVT đang nghiên cứu sửa đổi Quyết định 74 trên nền tảng đề án về kinh tế vỉa hè do Viện Nghiên cứu phát triển thực hiện, đồng thời xây dựng các quy định về điều kiện quản lý, khai thác vỉa hè, lòng đường và các mức phí, lệ phí sử dụng.

“Sở GTVT sẽ điều chỉnh một số quyết định, trong đó tập trung sửa trước một số quyết định quản lý về giữ xe trên lòng đường. Hiện nay đang giữ mức giá 5.000 đồng/ngày, không thu theo thời gian. Vừa qua, Sở GTVT phối hợp UBND quận 1 và Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel triển khai ứng dụng công nghệ E-Parking. Sắp tới TPHCM sẽ điều chỉnh mức phí đỗ xe, giữ xe tại một số tuyến đường theo hướng nâng lên và thu theo giờ. Phải nhân rộng mô hình này và chỉ có công nghệ mới quản lý được”, ông Cường cho biết.

Ông Bùi Xuân Cường cho hay ngay trong chiều 16/1, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ họp bàn về nâng mức phí đỗ xe, giữ xe nhằm triển khai sớm vì một số quy định thuộc thẩm quyền HĐND TPHCM.

Đối với việc trông giữ xe, Giám đốc Sở GTVT khẳng định có thể xã hội hoá, không cần thiết nhà nước phải bỏ tiền đầu tư. Người dân có thể chuyển đổi một số vị trí đang kinh doanh sang dịch vụ trông giữ xe trên cơ sở mức giá dịch vụ và mức phí theo khung giá quy định của nhà nước. Hiện nay, một số nhà dân ở vị trí mặt tiền nhiều khu vực trung tâm quận 1 đã chuyển đổi sang giữ xe và sắp tới Sở GTVT sẽ phối hợp với các Sở Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên – Môi trường… tạo cơ chế, tháo gỡ các thủ tục đầu tư để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại một số vị trí phù hợp với giao thông để xây dựng các bãi giữ xe cao tầng, đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, ông Bùi Xuân Cường cũng lưu ý việc xây dựng các bãi đỗ xe, giữ xe phải được tính toán trên trên quy hoạch, không thể phát triển một cách ồ ạt vì bãi giữ xe và nhu cầu giao thông có mối quan hệ xung đột với nhau.

Đối với các dự án bãi đỗ xe ngầm, TPHCM hiện có 4 vị trí đang được các nhà đầu tư quan tâm, gồm, dự án BOT công viên Lê Văn Tám, hai bãi đỗ xe BT ở sân bóng đá Hoa Lư và sân bóng đá Tao Đàn; dự án bãi đỗ xe ngầm BOO Trống Đồng. Một vài vị trí khác như dọc đường Tôn Đức Thắng quy hoạch đã có nhưng chưa có đầu tư.

Với hai vị trí làm dự án BT hiện nay nhà đầu tư vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu vì quy trình và cơ chế hoàn trả cho nhà đầu tư đang được TPHCM xây dựng. Dự án BOT Lê Văn Tám đã hoàn tất các thủ tục cho nhà đầu tư. Qua đánh giá của Sở GTVT, phương án tài chính của nhà đầu tư, cụ thể là chi phí bỏ ra và khả năng hoàn vốn cho nhà đầu tư có khó khăn.

“Tổ kiểm tra liên ngành do UBND TPHCM thành lập sẽ mời nhà đầu tư lên rà soát, đốc thúc để hoàn thiện các phương án tài chính trên tinh thần tất cả các nội dung liên quan đến hợp đồng BOT, cơ chế hoàn vốn… sẽ tạo mọi điều kiện. Với dự án BOO Trống Đồng hiện nay vướng do nằm gần hành lang an toàn dự án tuyến metro số 2. Sở GTVT đang phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ như điều chỉnh lại thiết kế”, ông Cường cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 16/1, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết đã chỉ đạo UBND quận 1 làm việc với Công ty dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức các bãi giữ xe tại khu vực trung tâm thành phố để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, quận 1 và các quận huyện nói chung phải thực hiện việc rà soát, xoá hết các bãi giữ xe trái phép và nghiên cứu nhu cầu của người dân để bố trí các bãi giữ xe nhưng không được gây ảnh hưởng đến giao thông của người đi bộ. Các địa phương phải phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong để tổ chức giữ xe cho người dân. Nếu giao cho tư nhân tổ chức giữ xe, chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm về giá và không để bãi xe lấn chiếm, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Huy Thịnh