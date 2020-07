TPHCM sẽ công khai kết quả xử lý cán bộ sai phạm về đất đai

Quảng cáo

Chờ lấy ý kiến xử lý cán bộ công chức mới công khai kết quả



Ngày 23/7, tại cuộc họp báo trực tuyến của UBND TPHCM các phóng viên báo đài đặt vấn đề về việc xử lý cán bộ, công chức có liên quan đến các vụ vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian vừa qua. Trả lời vấn đề này, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, TPHCM đã tổ chức kiểm điểm cán bộ công chức tại 3 quận huyện gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi và quận Thủ Đức.

Tuy nhiên, ông Lắm không nói rõ là đã kiểm điểm, xử lý bao nhiêu cán bộ công chức liên quan đến sai phạm đất đai, nhà ở. Ông Lắm chỉ hứa sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến các đơn vị ban ngành có thẩm quyền sẽ công khai kết quả xử lý cán bộ, công chức cho người dân và báo chí biết.

Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM thông tin tiến trình xử lý cán bộ công chức sai phạm liên quan đến đất đai, nhà ở. Ảnh Trung tâm Báo chí

Trước đó vào ngày 17/5, ông Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp thị sát và kiểm tra tình hình xây dựng không phép ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết cò đất, đầu nậu xây tường bao, chia lô bán nền trên đất nông nghiệp mà chính quyền địa phương vẫn không xử lý.

Thậm chí, trụ sở Ban nhân dân ấp còn treo biển dịch vụ buôn bán nhà đất và bản đồ quy hoạch ghi thông tin đất ở dù thực tế là đất nông nghiệp. Thậm chí, đầu nậu còn làm nhà mồi, nhà mẫu bán nhà, đất bằng giấy tay...

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương giống như vòi bạch tuộc, có thể có sự tiếp tay của cán bộ. Tuy nhiên hiện chỉ mới xử lý được phần nổi của tảng băng chìm, chỉ mới chặt đứt những vòi bạch tuộc nhỏ, chưa chặt đứt vòi bạch tuộc lớn. Trước tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã tồn tại khá lâu ở huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo phải xử lý tận gốc vấn đề này, trong đó có những người có đất phân lô bán, bởi những người này đã vi phạm pháp luật về sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm đầu nậu, cò đất, nhà thầu xây dựng. Đặc biệt là những người bảo kê cho xây dựng không phép.

Không xử lý hình sự 38 đầu nậu xây dựng trái phép

Chiều 23/7, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM giao Công an huyện Bình Chánh xác định danh tính 38 người và mời lên làm việc, đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định liên quan đến đất đai, nhà ở.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM. Ảnh Trung tâm Báo chí

Bước đầu công an đã làm việc với các đối tượng này và xác định mức độ sai phạm chưa đến mức phải xử lý hình sự. “Để xử lý hình sự được thì trước đó phải xử phạt hành vi vi phạm hành chính, sau đó nếu có tái phạm thì mới xử lý hình sự được”, thượng tá Nguyễn Thế Lâm giải thích.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết thêm, hiện Công an huyện Bình Chánh tiếp tục củng cố hồ sơ để UBND huyện Bình Chánh xác định sai phạm, từ đó có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên. Nếu tái phạm, cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Ngoài 38 đầu nậu đất đai, nhà ở trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), Công an TPHCM đã mở rộng điều tra và xác định thêm mọt số trường hợp ở các xã khác có hành vi vi phạm tương tự.

Theo thống kê huyện Bình Chánh, hiện nay tại huyện Bình Chánh có 38 người làm môi giới nhà đất, cũng là những người chuyên môi giới cho người dân mua nhà xây không phép. Huyện cũng đã tổng hợp và chuyển cơ quan điều tra 36 trường hợp có dấu hiệu phân lô, bán nền trên địa bàn. Đồng thời huyện Bình Chánh cũng đã kỷ luật đối với 14 đảng viên liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Văn Minh - Huy Thịnh