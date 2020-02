TPHCM thu phí đỗ xe theo giờ: Không đủ trả lương nhân viên

Cty TNHH MTV Dịch vụ Thanh niên xung phong (Cty TNXP) được UBND TPHCM giao thu phí đỗ xe theo giờ trên 23 tuyến đường khu vực trung tâm từ ngày 1/5/2019. Trong một báo cáo gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây, Cty TNXP cho biết doanh thu mỗi tháng chỉ 184 triệu đồng, trong khi đơn vị phải chi hơn 840 triệu đồng trả lương cho 97 nhân viên phụ trách thu phí. Cty TNXP đề nghị thành phố cho phép nhân viên thu phí hộ cho người gửi qua phần mềm đặt chỗ My Parking của nhân viên hoặc thu tiền trực tiếp và xuất vé cho tài xế như trước đây.

Theo điều tra của Tiền Phong, việc thu phí ô tô theo giờ, sử dụng công nghệ nộp phí qua app My Parking do Tổng Cty Viettel cung cấp được triển khai từ tháng 8/2018 theo nghị quyết của HĐND TPHCM do các quận trực tiếp thu. Theo dự toán ban đầu của Sở GTVT, dự kiến mỗi tháng TPHCM sẽ thu về 31 tỷ đồng (hơn 1 tỷ đồng/ngày). Tuy nhiên, quá trình thu phí đã xảy ra tình trạng thất thoát, nhân viên thu phí chỉ làm việc trong giờ hành chính...

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT) cho biết số phí thực tế thu được từ tháng 8/2018 đến giữa tháng 1/2020 là gần 2,2 tỷ đồng. Cụ thể: Giai đoạn 1 (từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2019) do các quận thực hiện, số phí thu được trung bình khoảng 2,8 triệu đồng/ngày. Giai đoạn 2 (từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2020), số phí thu được là 1,387 tỷ đồng, trung bình chỉ đạt hơn 6 triệu đồng/ngày.

Theo đánh giá của Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm, công nghệ, tiện ích, thiết bị đi kèm, ứng dụng My Parking và một vài thiết bị điện tử còn xảy ra lỗi. Việc cung cấp các thông tin liên quan đến tổ chức giao thông, tích hợp dữ liệu các tuyến đường, vị trí cấm dừng, đỗ xe, vị trí trông giữ xe… chưa được kết nối và cập nhật. Do đó, ứng dụng chưa thu hút được sự quan tâm của người dân, người điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, trong giai đoạn nhân sự tại hiện trường do các quận phụ trách, xuất hiện một số tình trạng như: thu sai mức phí, đăng ký không đủ thời gian, không nộp tiền vào hệ thống; chưa tuân thủ thời gian thực hiện thu phí; sử dụng thiết bị chưa thông thạo, còn chậm trong việc hướng dẫn người điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức có công trình tại mặt tiền các tuyến đường cản trở, gây khó khăn trong quá trình thực hiện khi chính quyền địa phương ở một số nơi vẫn chưa hỗ trợ.