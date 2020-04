TPHCM triển khai một loạt gói hỗ trợ, hồi phục kinh tế trong giai đoạn mới

Quảng cáo

Chiều 24/4, tại cuộc họp tình hình kinh tế-xã hội trong quý I/2020, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường và chưa xác định thời gian kết thúc, TPHCM đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới với một loạt các giải pháp để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ “kép” vừa hạn chế tác động của dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Thành Phong trong cuộc họp chiều 24/4. Ảnh Văn Minh

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM đang đối mặt nhiều thách thức khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và dự báo dịch bệnh tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thành phố trong quý II/2020. Để đảm bảo nền kinh tế TPHCM phát triển ổn định, không đổ gãy trong thời gian tới, TPHCM đã chuẩn bị một loạt các giải pháp, nhiệm vụ cho trong tình hình mới.

Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan mà phải kiên định với tinh thần cao nhất.

Tổ chức hậu kiểm các doanh nghiệp thực hiện đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus corona tại doanh nghiệp, khẩn trương triển khai thực hiện các bộ tiêu chí an toàn trong trường học, giao thông vận tải, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa thể thao, du lịch, y tế, công thương, các khu vực an toàn nơi công cộng.

TPHCM triển khai một loạt các gói hỗ trợ người dân và hồi phục kinh tế trong giai đoạn mới. Ảnh Hồng Tươi

Ngoài ra, các bộ chỉ số khác sẽ tiếp tục được ban hành để triển khai thực hiện trong tình hình mới tại TPHCM. “Chuyển sang trạng thái bình thường mới nhưng phải đảm bảo an toàn trong từng người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước…”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Hiện nay TPHCM đã triển khai một loạt gói hỗ trợ, kích thích sản xuất kinh tế hồi phục trong giai đoạn mới, trong đó triển khai thực hiện các gói kinh tế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra triển khai một loạt các gói bảo trợ an sinh xã hội, gói thúc đẩy nền kinh tế số, hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất…từ nguồn vốn của TPHCM và gói hỗ trợ của Chính phủ. Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ban ngành cần khẩn trương thực hiện, hành động và hành động quyết liệt với phương châm ‘chống dịch như chống giặc”.





Văn Minh - Huy Thịnh